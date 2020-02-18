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«Только начиная говорить, показывала всегда: «Вот, здесь дедушка работает». Мотульский рассказал о внучке

18.02.2020 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А Ваши близкие часто приходят в Национальную библиотеку? И, вообще, расскажите о своей семье.

«Только начиная говорить, показывала всегда: «Вот, здесь дедушка работает». Мотульский рассказал о внучке

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси доктор педагогических наук, профессор:
Естественно, они приходят сюда часто. Мой сын когда был малый, это был читатель невероятный. Перечитал, куда мы только не ездили, все библиотеки. Дочка уже по примеру, не могла отставать от старшего брата, ни пяди родной земли никогда ему не уступала, всегда за ним. Сейчас мы приходим в библиотеку с внучкой, приходим давно. Начинали с «Ночи библиотек». Раньше она, только начиная говорить, показывала всегда: «Вот, здесь дедушка работает».

Люди в материале: Роман Мотульский

 
 
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Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:А Ваши близкие часто...
 
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