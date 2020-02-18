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«Только начиная говорить, показывала всегда: «Вот, здесь дедушка работает». Мотульский рассказал о внучке
Источник материала: СТВ
Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси доктор педагогических наук, профессор:
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«Только начиная говорить, показывала всегда: «Вот, здесь дедушка работает». Мотульский рассказал о внучке
Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:А Ваши близкие часто...
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