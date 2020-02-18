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Саснович проиграла в первом раунде турнира в Дубае
Источник материала: Tut.by
Александра Саснович проиграла француженке Кристине Младенович в первом раунде турнира в Дубае — 4:6, 3:6.
Белоруска вела по ходу первого сета с брейком 4:3, но затем проиграла шесть геймов подряд.
При счете 4:6, 0:3 Александра попыталась переломить ход матча, взяла коучинг, но это помогло лишь выровнять игру, чего для победы было недостаточно.
На турнире также играет Арина Соболенко, которая сегодня вечером встретится с гречанкой Марией Саккари.
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Александра Саснович проиграла француженке Кристине Младенович в первом раунде турнира в Дубае - 4:6, 3:6.
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