Саснович проиграла в первом раунде турнира в Дубае

Источник материала: Tut.by

Александра Саснович проиграла француженке Кристине Младенович в первом раунде турнира в Дубае — 4:6, 3:6.



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Белоруска вела по ходу первого сета с брейком 4:3, но затем проиграла шесть геймов подряд.

При счете 4:6, 0:3 Александра попыталась переломить ход матча, взяла коучинг, но это помогло лишь выровнять игру, чего для победы было недостаточно.

На турнире также играет Арина Соболенко, которая сегодня вечером встретится с гречанкой Марией Саккари.