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Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?

18.02.2020 14:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как много давних фотографий хранится в архивах у артистов? Наверняка, немало. Впрочем, делиться этими снимками актёры и певицы не спешат. 

Именно поэтому те редкие фотографии, где исполнители и артистки ещё совсем молоды и, порой, выглядят несколько странно, очень ценятся фанатами. Мы собрали семь именно таких фотографий. 

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос

Леонид Агутин 

Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?
Фото: instagram.com/agutinleonid 

Валерия 

Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?
Фото: instagram.com/valeriya 

Олег Газманов 

Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?
Фото: instagram.com/oleggazmanov 

Валерий Леонтьев 

Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?
Фото: instagram.com/valera_leontiev 

Лариса Грибалёва 

Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?
Фото: instagram.com/gribalevalarisa 

Лайма Вайкуле 

Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?
Фото: instagram.com/laima_vaikule_official 

Татьяна Буланова 

Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?
Фото: instagram.com/bulanova.official 

А хотите узнать, как выглядели Максим Галкин и его сын Гарри в 5 лет, а Вера Брежнева и её дочь Сара в 10 лет?

Взглянуть на снимки детей и родителей в одном возрасте можно здесь

Люди в материале: Леонид Агутин, Валерия, Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Лариса Грибалёва, Лайма Вайкуле, Татьяна Буланова

 
 
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Как много давних фотографий хранится в архивах у артистов? Наверняка, немало. Впрочем, делиться этими снимками актёры и певицы не спешат.  Именно поэтому те редкие...
 
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