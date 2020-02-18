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Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?
Источник материала: СТВ
Как много давних фотографий хранится в архивах у артистов? Наверняка, немало. Впрочем, делиться этими снимками актёры и певицы не спешат.
Именно поэтому те редкие фотографии, где исполнители и артистки ещё совсем молоды и, порой, выглядят несколько странно, очень ценятся фанатами. Мы собрали семь именно таких фотографий.
Леонид Агутин
Валерия
Олег Газманов
Валерий Леонтьев
Лариса Грибалёва
Лайма Вайкуле
Татьяна Буланова
А хотите узнать, как выглядели Максим Галкин и его сын Гарри в 5 лет, а Вера Брежнева и её дочь Сара в 10 лет?
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Как много давних фотографий хранится в архивах у артистов? Наверняка, немало. Впрочем, делиться этими снимками актёры и певицы не спешат. Именно поэтому те редкие...
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