Минутка ностальгии. Сможете узнать на фото артистов, которые в 90-ых звучали из каждого утюга?

Источник материала: СТВ

Как много давних фотографий хранится в архивах у артистов? Наверняка, немало. Впрочем, делиться этими снимками актёры и певицы не спешат.

Именно поэтому те редкие фотографии, где исполнители и артистки ещё совсем молоды и, порой, выглядят несколько странно, очень ценятся фанатами. Мы собрали семь именно таких фотографий.

Что со мной было не так? Люди поделились фотографиями, глядя на которые могут задать себе только один вопрос

Леонид Агутин



Фото: instagram.com/agutinleonid

Валерия



Фото: instagram.com/valeriya

Олег Газманов



Фото: instagram.com/oleggazmanov

Валерий Леонтьев



Фото: instagram.com/valera_leontiev

Лариса Грибалёва



Фото: instagram.com/gribalevalarisa

Лайма Вайкуле



Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Татьяна Буланова



Фото: instagram.com/bulanova.official

А хотите узнать, как выглядели Максим Галкин и его сын Гарри в 5 лет, а Вера Брежнева и её дочь Сара в 10 лет?