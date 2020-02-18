Чихнул – помой: акция «Чистые руки» в городе Ивье

Источник материала: Ивьевский край

Акция «Чистые руки» прошла недавно для учащихся гимназии № 1 г. Ивье и Ивьевской СШ.





Фельдшер-валеолог Ивьевского районного центра гигиены и эпидемиологии Марина Августиновна Кевра и классные руководители начальных классов напомнили учащимся о важности несложной процедуры, которая является эффективным способом предотвращения многих болезней.

Встреча началась с презентации «Чистые руки спасают жизнь». Процедура простого мытья рук с мылом помогает удалить с поверхности кожи до 90% микроорганизмов и позволяет значительно снизить передачу инфекций контактно-бытовым путем, например, вероятность передачи возбудителей кишечных инфекций снижается до 40%.

Как правильно мыть руки? Хороший вопрос! Предлагается 5 простых способов мытья рук, для сохранения своего здоровья:

смочите руки по возможности теплой водой и намыльте их (или нанесите небольшое количество жидкого мыла (более предпочтительно) размером с горошину;

трите руки до тех пор, пока мыло не вспениться, уделяя внимание пальцам, коже между пальцев и под ногтями;

продолжайте тереть руки еще 15 секунд;

смойте мыло под проточной водой;

высушите руки при помощи бумажного полотенца, также используйте бумажное полотенце, чтобы закрыть кран или, если необходимо, открыть дверь туалетной комнаты.

Кроме правил гигиены рук, учащиеся узнали о важности соблюдения «респираторного этикета». Считается, что респираторные вирусы, которые вызывают множество острых респираторных заболеваний, распространяются от человека к человеку через вдыхание мельчайших капелек, которые образуются при кашле и чихании. Однако инфекция может распространяться и через загрязненные руки и предметы, на которых находятся вирусы. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно соблюдать простые правила:

при кашле и чихании необходимо использовать носовой платок, предпочтительнее применять одноразовые бумажные платки, которые выбрасывают сразу после использования;

при отсутствии носового платка, простуженные лица должны чихать и кашлять в сгиб локтя, а не в ладони, т.к. традиционное прикрывание рта ладонью приводит к распространению инфекции через руки и предметы обихода;

важно часто и тщательно мыть руки с мылом и стараться не прикасаться руками к губам, носу и глазам;

по возможности, избегать в закрытых помещениях кашляющих и чихающих людей и держаться от них на расстоянии.

По завершению встречи для лучшего эффекта усвоения знаний учащимся младших классов вручили памятки о болезнях грязных рук.







