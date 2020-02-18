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В Гродненской области продолжат создание ресурсных центров в профтехобразовании

18.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Гродненской области продолжат практику создания ресурсных центров в профтехобразовании. Об этом сегодня журналистам накануне итоговой коллегии сообщил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненской области продолжат создание ресурсных центров в профтехобразовании

В сфере профессионально-технического и среднего специального образования основной задачей остается формирование сетевой структуры подготовки специалистов. В частности, продолжится практика создания на базе учреждений среднего специального образования ресурсных центров.

«В ближайшее время откроется очередной ресурсный центр для подготовки специалистов по техническим специальностям на базе Жировичского аграрно-технического колледжа. Он будет использоваться учащимися других учреждений образования, а также для занятий по профориентации учеников аграрных классов. Кроме того, на базе ресурсных центров планируется переподготавливать уже действующих специалистов, например, в Жировичах — трактористов-испытателей для работы на предприятиях машиностроительной отрасли», — отметил Руслан Абрамчик. Он подчеркнул, что в регионе уже действуют пять ресурсных центров различного профиля — коммунального, строительного, кулинарного и других.

Во время коллегии обозначались и другие актуальные задачи. Например, в дошкольном образовании ставка будет сделана на дальнейшее обеспечение шаговой его доступности, безопасности детей. В общем и среднем образовании продолжится активная работа с профильными классами, по углублению профилизации. В учреждениях образования всех уровней также будет уделено внимание совершенствованию социально-психологической службы.

«Еще одно важное направление — организация досуга, занятости несовершеннолетних, например, трудовой. Как показала практика 2019 года, такой подход позволяет снизить уровень подростковой преступности», — отметил Руслан Абрамчик.

Внимание будет уделено и совершенствованию материально-технической базы. Сейчас в Гродненской области стартовал пятилетний проект со Всемирным банком, которым запланированы реконструкция и капитальный ремонт 50 учреждений образования. По 10 из них уже определяются подрядчики работ.

«Немалые средства запланированы на эти цели и в областной инвестиционной программе. Например, к 1 сентября планируется обновить бассейн и спортивный зал в областном Дворце творчества детей и молодежи, благоустроить прилегающую территорию, площадки для уличной активности», — рассказал Руслан Абрамчик.

Во время коллегии подвели итоги работы образования за 2019 год. Гродненская область сохранила ведущие позиции в олимпиадном движении, результатах централизованного тестирования. Успешно выступали юные жители региона на различных творческих и технических конкурсах, в том числе и международных. К слову, перед началом коллегии ее участники на специальной выставке могли ознакомиться с наиболее яркими достижениями молодежи региона. Среди них разработки в различных сферах — от туризма до высоких технологий и даже ракетостроения.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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