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Александра Саснович проиграла в 1/16 финала турнира в Дубае

18.02.2020 15:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Александра Саснович проиграла в 1/16 финала турнира в Дубае
Белорусская теннисная федерация

Белорусская теннисистка Александра Саснович (114-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в 1/16 финала турнира категории "Премьер" в Дубае с призовым фондом $2,6 млн, сообщает БЕЛТА.

Александра Саснович проиграла в 1/16 финала турнира в Дубае Белорусская теннисистка Ольга Говорцова выиграла турнир в США

Сегодня белоруска уступила в двух сетах французской теннисистке Кристине Младенович (38) - 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Александра Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию. В поединке за выход в четвертьфинал Кристина Младенович встретится с третьей ракеткой планеты чешкой Каролиной Плишковой.

Вечером еще одна белоруска Арина Соболенко (13) в первом раунде будет соперничать с гречанкой Марией Саккари (21).

В 1/16 финала одиночного разряда мужского турнира во французском Марселе с призовым фондом 691 тыс. евро белорус Илья Ивашко (137) сыграет с хорватским теннисистом Марином Чиличем (39). Завтра в поединке первого круга соперником еще одного белоруса Егора Герасимова (72) будет австрийский теннисист Деннис Новак (95). Оба белоруса пробились в основную сетку через квалификацию.

В 1/8 финала парного разряда белорусско-израильский тандем Андрей Василевский / Йонатан Эрлих сыграют с украинцем Денисом Молчановым и Хси Чэн-Пэном из китайского Тайбэя.

 
 
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Белоруска уступила в двух сетах французской теннисистке Кристине Младенович (38) - 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.
 
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