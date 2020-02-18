ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оружие и боеприпасы в ж/д контейнере обнаружили минские таможенники

18.02.2020 15:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Груз следовал железнодорожным сообщением в адрес физического лица из Уссурийска в Калининград, транзитом через Беларусь и Литву.

Согласно документам в контейнере перемещались личные вещи, бывшие в употреблении, автомобиль и оружие. Однако необходимых разрешительных  документов на гладкоствольное огнестрельное оружие 12-го калибра не имелось. 

Помимо этого, при проведении таможенного досмотра были обнаружены незаявленные боеприпасы для данного оружия в количестве 44 штук.


По факту перемещения через таможенную границу ЕАЭС боеприпасов Минской региональной таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело  в соответствии с ч. 1 ст. 333-1 УК Республики Беларусь. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Груз следовал железнодорожным сообщением в адрес физического лица из Уссурийска в Калининград, транзитом через Беларусь и Литву.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Хотелось бы полной ясности». Лукашенко встретился с главой «Роснефти»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика