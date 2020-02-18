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В Минске пройдет большой сольный концерт Александра Малинина
Источник материала: Tut.by
Российский эстрадный певец
Его художественный стиль понятен всем: творчество Малинина органично сочетает традиции романса и современное звучание. Его глубокие и искренние интонации трогают сердца публики уже ни одно десятилетие.
На протяжении многих лет артист является участником самых популярных теле- и радиопрограмм («Песня года», «Утренняя почта», «Старые песни о главном» и другие). О жизни и творчестве певца снято несколько фильмов. Его гастрольный график концертов расписан на много месяцев вперед. Для многих соотечественников, живущих за границей, творчество певца стало частицей Родины и воплощением духа русского народа. За свою долгую сольную карьеру Александр Малинин добился значительных результатов, но, по словам самого певца, для него «главным показателем популярности являются не хит-парады и сплетни в газетах, а полные залы на концертах».
На минском концерте прозвучат композиции «Любовь и разлука», «Гори, гори, моя звезда», «Напрасные слова», «Летняя ночь», «Леди Гамильтон», «Белый конь», знакомые многим поклонникам творчества исполнителя.
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Российский эстрадный певец Александр Малинин выступит 22 апреля на сцене КЗ «Минск» с большим сольным концертом.
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