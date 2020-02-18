В Минске пройдет большой сольный концерт Александра Малинина

Источник материала: Tut.by

Российский эстрадный певец Александр Малинин выступит 22 апреля на сцене КЗ «Минск» с большим сольным концертом.



Фото предоставлено организаторами

Его художественный стиль понятен всем: творчество Малинина органично сочетает традиции романса и современное звучание. Его глубокие и искренние интонации трогают сердца публики уже ни одно десятилетие.

На протяжении многих лет артист является участником самых популярных теле- и радиопрограмм («Песня года», «Утренняя почта», «Старые песни о главном» и другие). О жизни и творчестве певца снято несколько фильмов. Его гастрольный график концертов расписан на много месяцев вперед. Для многих соотечественников, живущих за границей, творчество певца стало частицей Родины и воплощением духа русского народа. За свою долгую сольную карьеру Александр Малинин добился значительных результатов, но, по словам самого певца, для него «главным показателем популярности являются не хит-парады и сплетни в газетах, а полные залы на концертах».

На минском концерте прозвучат композиции «Любовь и разлука», «Гори, гори, моя звезда», «Напрасные слова», «Летняя ночь», «Леди Гамильтон», «Белый конь», знакомые многим поклонникам творчества исполнителя.

Когда: 22 апреля, 19.00

Где: КЗ Минск

Сколько: 48 — 143 рублей Купить билет

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