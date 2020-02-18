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Минфин: «Январские расходы на заработную плату бюджетников оказались выше, чем в ноябре-декабре»
Источник материала: Tut.by
Фонд заработной платы в бюджете на этот год увеличен на 15%. Примерно на столько же его увеличили и в прошлом году. Об этом министр финансов Беларуси Максим Ермолович вчера доложил президенту Александру Лукашенко, рассказали в пресс-службе ведомства. Министр добавил, что в январе этого года расходы на зарплаты бюджетников были выше, чем в ноябре и декабре 2019 года.
Министр финансов Максим Ермолович сказал, что планы по повышению зарплат бюджетников до 80% от средней по республике в этом году, как и в прошлом, будут выполнены. Он отметил, что уже в прошлом году в бюджете изыскали 160 миллионов рублей дополнительных средств и направили областям для выплаты заработной платы. Поэтому средняя зарплата в бюджетном секторе с сентября по декабрь уже была на уровне 80% от среднереспубликанской.
На этот год фонд заработной платы увеличился на 15% в сравнение с прошлым, заявил министр.
— В сумме за 2 года фонд вырос на 33%. Это значительно опережает темпы инфляции в стране и позволяет добиваться существенного роста реальной заработной платы в бюджетном секторе, — подчеркивает министр финансов.
Он добавил, что если не учитывать те дополнительные выплаты, которые были произведены в конце прошлого года, то в январе на зарплаты бюджетников пошло больше средств чем в ноябре-декабре 2019.
— Поэтому обеспеченность ресурсами полная, все необходимое финансирование предусматривается. Минфин подключается, если необходимо работать с финансированием каждой бюджетной организации в отдельности, — заверил министр.
В 2020 году средняя зарплата бюджетников должна превысить 920 рублей, ранее
Кроме зарплат бюджетников в августе прошлого года увеличились и пенсии. Они
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Министр финансов рассказал президенту, сколько выделили средств на оплату труда работников бюджетных организаций.
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