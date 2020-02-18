Минфин: «Январские расходы на заработную плату бюджетников оказались выше, чем в ноябре-декабре»

Источник материала: Tut.by

Фонд заработной платы в бюджете на этот год увеличен на 15%. Примерно на столько же его увеличили и в прошлом году. Об этом министр финансов Беларуси Максим Ермолович вчера доложил президенту Александру Лукашенко, рассказали в пресс-службе ведомства. Министр добавил, что в январе этого года расходы на зарплаты бюджетников были выше, чем в ноябре и декабре 2019 года.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Министр финансов Максим Ермолович сказал, что планы по повышению зарплат бюджетников до 80% от средней по республике в этом году, как и в прошлом, будут выполнены. Он отметил, что уже в прошлом году в бюджете изыскали 160 миллионов рублей дополнительных средств и направили областям для выплаты заработной платы. Поэтому средняя зарплата в бюджетном секторе с сентября по декабрь уже была на уровне 80% от среднереспубликанской.

На этот год фонд заработной платы увеличился на 15% в сравнение с прошлым, заявил министр.

— В сумме за 2 года фонд вырос на 33%. Это значительно опережает темпы инфляции в стране и позволяет добиваться существенного роста реальной заработной платы в бюджетном секторе, — подчеркивает министр финансов.

Он добавил, что если не учитывать те дополнительные выплаты, которые были произведены в конце прошлого года, то в январе на зарплаты бюджетников пошло больше средств чем в ноябре-декабре 2019.

— Поэтому обеспеченность ресурсами полная, все необходимое финансирование предусматривается. Минфин подключается, если необходимо работать с финансированием каждой бюджетной организации в отдельности, — заверил министр.

В 2020 году средняя зарплата бюджетников должна превысить 920 рублей, ранее сообщил ранее министр финансов Максим Ермолович. По его словам, в первую очередь ускоренными темпами власти будут поднимать зарплаты медиков, учителей и низкооплачиваемых работников.

Кроме зарплат бюджетников в августе прошлого года увеличились и пенсии. Они поднялись до отметки 40% от среднего заработка по республике. На таком уровне они продержались до конца года, заявил Максим Ермолович. Министр сказал, что тенденция сохранится и в этом году.