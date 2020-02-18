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Запомните или запишите. Лучшие театральные режиссеры, на чьи спектакли стоит срочно брать билеты
Источник материала: Tut.by
Молодой режиссер в Беларуси — понятие неоднозначное. Им может быть и тридцатилетний, и сорокалетний. Так уж сложилась система оценки, ведь стереотипно «настоящий театральный режиссер» — это обязательно мужчина, которому около шестидесяти. AFISHA.TUT.BY рассказывает о молодых белорусских режиссерах, на спектакли которых вам обязательно стоит сходить.
Евгений Корняг
В своих работах режиссер исследует любовь во всех ее проявлениях, размышляет о гендере, кризисе феминности и маскулинности. Если вы хотите увидеть современный европейский театр, но с белорусской проблематикой — вам на его спектакли.
Тела актеров в его постановках становятся основным выразительным средством и вместе со светом, звуком и сценографией создают волшебные картины нашей жизни. Некоторые заявляют, что спектакли Корняга, в которых много пространства для свободной интерпретации, работают как коллективная психотерапия.
Какие спектакли Корняга посмотреть:
Юра Диваков
Спектакли Дивакова похожи на странные сны, в которых предметы, куклы и люди сосуществуют в особом мире. Если вы хотите пожестче, погромче и поярче — вам на них.
Какие спектакли Дивакова посмотреть:
Александр Марченко
Он работает с темами коллективной памяти, социального выбора и современной историей. Его спектакли актуальны и по форме, и по содержанию, их герои — обычные люди со своими проблемами и сложным жизненным выбором, от пэтэушниц до художников.
Сегодня, 18 февраля, состоится премьера нового спектакля «Источники света» по пьесе-«сказке» Андрея Иванова — маргинальный вог-бал, в котором очень много правды. Если вы хотите увидеть «не кричащий» социальный театр — добро пожаловать.
Какие спектакли Марченко посмотреть:
Дмитрий Богославский
Его режиссура отличается вдумчивым подходом к выбранной пьесе и сохранением ее первоначальной интонации. Богославский работает с современной драматургией, которая поднимает социальные проблемы и делает актуальный психологический театр, в котором важен текст и диалоги. Часто в спектаклях этого режиссера есть мистификация, размышления о какой-то потусторонней силе, влияющей на нашу жизнь, — и от этого они становятся еще интереснее. Если вы соскучились по тонким диалогам на сцене, бегом за билетами.
Какие спектакли Богославского посмотреть:
Екатерина Аверкова
Практически все спектакли режиссера существуют на пересечении текста и музыки, Аверкова часто выступает как композитор и в своих, и в чужих работах. Звуковой ряд и песни становятся отдельным участником спектакля, смыслово и образно дополняя происходящее. Она исследует социальные проблемы, связанные с чрезмерным потреблением, кризис коммуникации в человеческих отношениях. Одна из последних ее премьер — «Тартюф» в Могилевском областном драматическом театре, где можно увидеть розовый холодильник на всю сцену.
Аверкову можно знать и по фестивалю места SPRAVA, который в определенном смысле тоже спектакль: площадки, мероприятия и время их проведения идеально гармонируют друг с другом.
Какие спектакли Аверковой посмотреть:
Александр Янушкевич
Его привлекают нетривиальные сюжеты и определенный исторический размах: сейчас в белорусском пространстве можно увидеть его спектакль по «Новой земле» Якуба Коласа и историю про стражей Тадж-Махала. Он один из немногих, кто ставит и для детей: например, в Театре кукол идет серьезный спектакль «Мальчик, который плавал с пираньями».
Какие спектакли Янушкевича посмотреть:
В постановках Казакова много юмора, иронии и сатиры — темы при этом он поднимает серьезные. Сейчас режиссер является худруком Современного художественного театра и, будем надеяться, наполнит его репертуар высокохудожественными постановками. Совсем скоро состоится премьера «Тартюфа» в коллаборации с Юрой Диваковым (он в этом спектакле художник) — должен получиться актуальный спектакль про современные политические и социальные реалии.
Какие спектакли Казакова посмотреть:
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Молодой режиссер в Беларуси - понятие неоднозначное. Им может быть и тридцатилетний, и сорокалетний - так уж сложилась система оценки, ведь стереотипно «настоящий...
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