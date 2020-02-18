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Запомните или запишите. Лучшие театральные режиссеры, на чьи спектакли стоит срочно брать билеты

18.02.2020 15:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодой режиссер в Беларуси — понятие неоднозначное. Им может быть и тридцатилетний, и сорокалетний. Так уж сложилась система оценки, ведь стереотипно «настоящий театральный режиссер» — это обязательно мужчина, которому около шестидесяти. AFISHA.TUT.BY рассказывает о молодых белорусских режиссерах, на спектакли которых вам обязательно стоит сходить.

Евгений Корняг

  • Работает в русле пластического и визуального театра — то есть меньше слов, больше красоты. Режиссер постоянно бросает вызов академизму: еще в 2010-м он поставил спектакль «Cafe Поглощение» в клубе, напомнивший белорусам о том, что театр может происходить не только на сцене

В своих работах режиссер исследует любовь во всех ее проявлениях, размышляет о гендере, кризисе феминности и маскулинности. Если вы хотите увидеть современный европейский театр, но с белорусской проблематикой — вам на его спектакли.

Тела актеров в его постановках становятся основным выразительным средством и вместе со светом, звуком и сценографией создают волшебные картины нашей жизни. Некоторые заявляют, что спектакли Корняга, в которых много пространства для свободной интерпретации, работают как коллективная психотерапия.


Сцена из спектакля «Шлюб з ветрам». Фото: Евгений Ерчак

Какие спектакли Корняга посмотреть: «Интервью с ведьмами» в Театре кукол, «Бетон» и «Шлюб з ветрам» в Республиканском театре белорусской драматургии, «Сестры Грайи» в Молодечно. На данный момент в продаже есть билеты на «Бетон» на 4 и 21 апреля и на «Шлюб з ветрам» на 3 апреля.

Юра Диваков

  • Белорусский театральный экспериментатор и художник, начинавший с перформансов. Его работы провокационны и вызывают широкий резонанс: режиссер любит высвобождать бессознательное и работать с человеческими инстинктами

Спектакли Дивакова похожи на странные сны, в которых предметы, куклы и люди сосуществуют в особом мире. Если вы хотите пожестче, погромче и поярче — вам на них.


Сцена из спектакля «Песнь песней». Фото: Анна Шарко

Какие спектакли Дивакова посмотреть: «Песнь песней» и «Крестовыйпоходдетей» от Центра визуальных и исполнительских искусств ART Corporation, «Рейкьявик'74» в Свободном театре, «Эдип» и «Гоголь. Fatum» в Гомеле. На данный момент в продаже есть несколько билетов на «Песнь песней» на 19 февраля.

Александр Марченко


  • Режиссер и актер, долгое время руководивший Центром белорусской драматургии. В поле его интересов — современная драма, документальный театр и перформативность

Он работает с темами коллективной памяти, социального выбора и современной историей. Его спектакли актуальны и по форме, и по содержанию, их герои — обычные люди со своими проблемами и сложным жизненным выбором, от пэтэушниц до художников.

Сегодня, 18 февраля, состоится премьера нового спектакля «Источники света» по пьесе-«сказке» Андрея Иванова — маргинальный вог-бал, в котором очень много правды. Если вы хотите увидеть «не кричащий» социальный театр — добро пожаловать.


Фото: Игорь Чищеня

Какие спектакли Марченко посмотреть: «С училища», «Примитивы», «Опиум» и «Источники света» в Центре исполнительских и визуальных искусств ART Corporation. На сегодня есть несколько билетов на спектакль «С училища» на 9 марта и «Опиум» на 16 марта.

Дмитрий Богославский

  • Известен в первую очередь как драматург, пьесы которого активно ставятся за пределами нашей страны. Однако первое его образование — режиссерское, и несколько лет назад он начал активно ставить спектакли, чему стоит безусловно радоваться

Его режиссура отличается вдумчивым подходом к выбранной пьесе и сохранением ее первоначальной интонации. Богославский работает с современной драматургией, которая поднимает социальные проблемы и делает актуальный психологический театр, в котором важен текст и диалоги. Часто в спектаклях этого режиссера есть мистификация, размышления о какой-то потусторонней силе, влияющей на нашу жизнь, — и от этого они становятся еще интереснее. Если вы соскучились по тонким диалогам на сцене, бегом за билетами.


«Сережа очень тупой». Фото: facebook.com/artcorporation

Какие спектакли Богославского​​ посмотреть: «Человек из Подольска» и «Саша, вынеси мусор» в Молодежном театре, «Сережа очень тупой» в Центре визуальных и исполнительских искусств ART Corporation, «Из жизни ископаемых» в Новом драматическом. Сейчас доступны билеты на «Из жизни ископаемых» на 22 февраля, на «Сережа очень тупой» на 30 марта и на «Саша, вынеси мусор» на 31 марта.

Екатерина Аверкова

  • Екатерина Аверкова работает с разными театральными формами: в портфолио режиссера можно найти и пластические, и драматические спектакли

Практически все спектакли режиссера существуют на пересечении текста и музыки, Аверкова часто выступает как композитор и в своих, и в чужих работах. Звуковой ряд и песни становятся отдельным участником спектакля, смыслово и образно дополняя происходящее. Она исследует социальные проблемы, связанные с чрезмерным потреблением, кризис коммуникации в человеческих отношениях. Одна из последних ее премьер — «Тартюф» в Могилевском областном драматическом театре, где можно увидеть розовый холодильник на всю сцену.

Аверкову можно знать и по фестивалю места SPRAVA, который в определенном смысле тоже спектакль: площадки, мероприятия и время их проведения идеально гармонируют друг с другом.


Фото: rtbd.by

Какие спектакли Аверковой посмотреть: «Сiндром Медэi» в Республиканском театре белорусской драматургии, «Тартюф» в Могилевском драмтеатре, «Шлюб з ветрам» в Республиканском театре белорусской драматургии (как композитор). Пока есть билеты на все спектакли.

Александр Янушкевич


  • У этого режиссера есть награда престижного российского фестиваля «Золотая маска», и в Беларусь он вернулся не так давно: до этого работал в основном в России. Янушкевич ставит как спектакли в театрах кукол, так и драматические, где много значения уделяет символизму предметов, света и цвета

Его привлекают нетривиальные сюжеты и определенный исторический размах: сейчас в белорусском пространстве можно увидеть его спектакль по «Новой земле» Якуба Коласа и историю про стражей Тадж-Махала. Он один из немногих, кто ставит и для детей: например, в Театре кукол идет серьезный спектакль «Мальчик, который плавал с пираньями».


Какие спектакли Янушкевича посмотреть: «Стражи Тадж-Махала» в Центре исполнительских и визуальных искусств ART Corporation, «Новая земля» в Брестском театре кукол. Даты предстоящих показов пока не объявлены.

Игорь Казаков

  • Возглавлял Могилевский областной театр кукол, и этот период можно назвать золотым: спектакли, поставленные режиссером, не только вызвали отклик у зрителя, но и поездили по зарубежным фестивалям

В постановках Казакова много юмора, иронии и сатиры — темы при этом он поднимает серьезные. Сейчас режиссер является худруком Современного художественного театра и, будем надеяться, наполнит его репертуар высокохудожественными постановками. Совсем скоро состоится премьера «Тартюфа» в коллаборации с Юрой Диваковым (он в этом спектакле художник) — должен получиться актуальный спектакль про современные политические и социальные реалии.


Фото предоставлено Белорусским государственным театром кукол

Какие спектакли Казакова посмотреть: «На дне», «Кандид, или Оптимизм», «Синяя-синяя» в Могилевском театре кукол, «Тартюф» в Современном художественном театре. На данный момент известна дата показа лишь одного спектакля — «Тартюф». Он пройдет 28 марта, билеты есть.

Важно: список носит субъективный характер, хотя мнение редакции совпадает с мнением автора.

Если вам понравился какой-то спектакль, но билетов на него уже нет, подпишитесь на театральную рассылку AFISHA.TUT.BY. Так вы сможете первыми узнавать о старте продажи квитков на постановку из этого списка, куда вы бы хотели попасть. Если вам не виден блок с подпиской, вероятнее всего, необходимо отключить Adblock.

 

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Молодой режиссер в Беларуси - понятие неоднозначное. Им может быть и тридцатилетний, и сорокалетний - так уж сложилась система оценки, ведь стереотипно «настоящий...
 
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