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«Хотелось бы полной ясности». Лукашенко встретился с главой «Роснефти»

18.02.2020 15:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Хотелось бы полной ясности». Лукашенко встретился с главой «Роснефти»

Александр Лукашенко, обсуждая с председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным нефтяную проблематику, попросил у него совета, как действовать Беларуси дальше, учитывая сложность переговоров об условиях поставок российской нефти.

Президент встретился с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным.

В начале встречи с главой «Роснефти» белорусский президент сразу же предложил перейти к делу, заявив, что хотел бы обсудить ситуацию с поставками нефти.

Глава государства обратил внимание на то, что Игорь Сечин в курсе сложившейся ситуации по данному вопросу, и президент Беларуси очень хотел бы получить от него совет, «как действовать дальше».

По словам Александра Лукашенко, ему бы хотелось получить больше ясности.

Игорь Сечин в свою очередь выразил признательность за доверие и сказал, что он настроен конструктивно и «надо работать вместе».

Также он напомнил, что «Роснефть» – крупнейший инвестор в экономику Беларуси, является акционером Мозырского нефтеперерабатывающего завода, имеет сеть заправок в нашей стране.

 

 
 
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Александр Лукашенко, обсуждая с председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным нефтяную проблематику, попросил у него совета, как действовать Беларуси...
 
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