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«Хотелось бы полной ясности». Лукашенко встретился с главой «Роснефти»
18.02.2020 15:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко, обсуждая с председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным нефтяную проблематику, попросил у него совета, как действовать Беларуси дальше, учитывая сложность переговоров об условиях поставок российской нефти.
Президент встретился с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным.
В начале встречи с главой «Роснефти» белорусский президент сразу же предложил перейти к делу, заявив, что хотел бы обсудить ситуацию с поставками нефти.
Глава государства обратил внимание на то, что Игорь Сечин в курсе сложившейся ситуации по данному вопросу, и президент Беларуси очень хотел бы получить от него совет, «как действовать дальше».
По словам Александра Лукашенко, ему бы хотелось получить больше ясности.
Игорь Сечин в свою очередь выразил признательность за доверие и сказал, что он настроен конструктивно и «надо работать вместе».Также он напомнил, что «Роснефть» – крупнейший инвестор в экономику Беларуси, является акционером Мозырского нефтеперерабатывающего завода, имеет сеть заправок в нашей стране.
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Александр Лукашенко, обсуждая с председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным нефтяную проблематику, попросил у него совета, как действовать Беларуси...
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