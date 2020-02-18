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КХЛ. Четыре минских динамовца возглавляют список худших нападающих сезона по показателю полезности
Источник материала: Партизан
Хоккеисты минского "Динамо" Райан Спунер, Артем Демков, Шейн Принс и Александр Павлович возглавляют рейтинг нападающих КХЛ в сезоне-2019/20, имеющих худшие показатели полезности.
Спунер в 39 матчах занес -28 в соответствующую графу, Демков в 56 поединках имеет показатель -24. У Принса — -23, у Павловича и рижского динамовца Оскара Батни — по -19.
Среди защитников худший показатель у игрока "Адмирала" Ивана Мищенко — -22.
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Хоккеисты минского "Динамо" Райан Спунер, Артем Демков, Шейн Принс и Александр Павлович возглавляют рейтинг нападающих КХЛ в сезоне-2019/20, имеющих худшие показатели...
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