Белорусский бизнес в тени России: большая беседа с Виктором Бабарико

Сегодня интеграционный проект вроде бы поставлен на паузу, но беда не приходит одна: Беларусь и Россия продолжают спорить за поставки нефти и газа. Как это всё отразится на белорусской экономике и чем белорусский бизнес отвечает на перспективу оказаться в тени российского?



