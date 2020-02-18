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Улучшение условий труда и повышение безопасности обсуждали на съезде Белхимпрофсоюза

18.02.2020 14:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нулевой травматизм на предприятиях, совершенствование трудового законодательства, правовая защита, организация обучения работников. Эффективность деятельности профсоюзов в коллективах обсуждают 18 февраля в Минске на 7-м съезде Белорусского профессионального союза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улучшение условий труда и повышение безопасности обсуждали на съезде Белхимпрофсоюза

Он объединяет более 140 тысяч человек. Главное направление деятельности – поиск эффективных механизмов разрешения социально-трудовых проблем на предприятиях. Один из действенных инструментов – коллективные договоры. В них предусмотрены дополнительные льготы и гарантии.

Зарплаты бюджетников. Куда обращаться, если есть вопросы по начислению?

Так, более 100 тысяч работников общественного объединения пользуются медицинским страхованием, есть и дополнительное пенсионное страхование.

Улучшение условий труда и повышение безопасности обсуждали на съезде Белхимпрофсоюза

Улучшение условий труда и повышения уровня безопасности, особенно тех, кто работает в шахтах,  – ещё одно приоритетное направление Белхимпрофсоюза. Благодаря мероприятиям по техперевооружению и модернизации производств, улучшено более трёх тысяч рабочих мест. 

Улучшение условий труда и повышение безопасности обсуждали на съезде Белхимпрофсоюза

Светлана Клочок, председатель Белорусского профессионального союза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:
Мы можем констатировать, что безопасность эксплуатации объектов обеспечена. Травматизм, конечно, существует, мы не можем от него отойти, снизился он, но не значительно. Если мы анализируем причины несчастных случаев, то более 50 % отнесено к неисполнению самим работником требований к охране труда или личная неосторожность.

Кроме того, что осуществляя общественный контроль на рабочих местах, созданных нанимателем условий, мы видим расширение мотиваций самого работника, к тому, что он должен неукоснительно выполнять те требования, чтобы сберечь свое здоровье и даже жизнь.

Улучшение условий труда и повышение безопасности обсуждали на съезде Белхимпрофсоюза

Этот год для  Белхимпрофсоюза юбилейный – объединение отмечает 100-летие. Именно профсоюз химиков в 1922 году заключил первый в Беларуси коллективный договор с управлением стекольной промышленности.

Люди в материале: Светлана Клочок

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Нулевой травматизм на предприятиях, совершенствование трудового законодательства, правовая защита, организация обучения работников....
 
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