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Россию обязали выплатить 50 миллиардов евро за ЮКОС

18.02.2020 14:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россию обязали выплатить 50 миллиардов евро за ЮКОС

Апелляционный суд Гааги отменил вынесенное ранее решение окружного суда и заявил о наличии у РФ обязательств по выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 млрд долларов.

Это следует из документов, опубликованных на сайте инстанции, пишет ТАСС.

"В 2014 году международный арбитраж постановил, что Россия должна выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации ущерба бывшим акционерам ЮКОСа, - говорится в сообщении. - РФ потребовала в окружном суде Гааги отменить это решение, и суд вынес решение в пользу российской стороны. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступает в силу".

У РФ, добавили в суде, сохраняется возможность для подачи апелляции в Верховный суд Нидерландов.

"Отмена арбитражного решения может быть сделана только по ограниченному числу оснований, - уточняется в решении. - Одним из таких оснований является отсутствие компетенции у арбитража для вынесения решения по делу. В решении, вынесенном 20 апреля 2016 года, окружной суд отменил решение, посчитав, что арбитраж не обладал соответствующей компетенцией. Однако апелляционный суд не согласился с решением окружного суда".

Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около 50 млрд долларов связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала тем, что определенные положения документа не могли применяться к РФ без выполнения процедуры ратификации. 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате 50 млрд долларов.

Экс-акционеры ЮКОСа летом 2016 года обратились в апелляционный суд Гааги для отмены решения окружного суда и восстановления арбитражных решений о выплате 50 млрд долларов.

 
 
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Апелляционный суд Гааги отменил вынесенное ранее решение окружного суда и заявил о наличии у РФ обязательств по выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 млрд...
 
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