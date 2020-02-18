ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар снова пошел в рост и готовится обновить исторический максимум

18.02.2020 14:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стоимость валютной корзины сегодня осталась без изменений, т. к. рост евро и доллара был компенсирован падением российского рубля.

Напомним, что три предыдущие раза белорусский рубль укреплялся к корзине валют. В общей сложности получилось -0,29%, но с начала месяца она выросла на 2,19%.

Курс доллара поднялся сразу на 0,0086 BYN до 2,2030 BYN/USD. За сегодня доллар отыграл предыдущие два дня снижения и оказался на максимуме за 1467 дней (более четырёх лет).

До повторения абсолютного максимума американцу не хватило всего 0,0039 BYN.

За последние 17 дней торгов курс доллара подскочил ровно на 0,0900 BYN. Ежедневный средний прирост составил 0,0053 BYN. Если доллар сохранит эту скорость, то уже завтра можно ожидать установления нового исторического максимума.

Кус евро вырос на 0,0080 BYN до 2,3858 BYN/EUR. Европейской валюте в отличие от доллара не удалось отыграть предыдущие два дня снижения, когда её курс суммарно упал на 0,0153 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0128 BYN до 3,4542 BYN/100 RUB. Стоимость сотни российских рублей упала до минимума за неделю, но с начала февраля она подорожала на 0,0685 BYN.


Центробанк России

Сегодня на московской бирже в первой половине дня российский рубль девальвировался к евро и доллару. Это вынудило Банк России поднять официальный курс доллара на завтра сразу на 46 копеек до 63,7698 российских рублей и официальный курс евро на завтра на 47 копеек до 69,0882 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость валютной корзины сегодня осталась без изменений, т. к. рост евро и доллара был компенсирован падением российского рубля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусско-американская встреча состоялась в Минске. Что обсуждали стороны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика