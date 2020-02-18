Доллар снова пошел в рост и готовится обновить исторический максимум

Напомним, что три предыдущие раза белорусский рубль укреплялся к корзине валют . В общей сложности получилось -0,29%, но с начала месяца она выросла на 2,19%.





Курс доллара поднялся сразу на 0,0086 BYN до 2,2030 BYN/USD. За сегодня доллар отыграл предыдущие два дня снижения и оказался на максимуме за 1467 дней (более четырёх лет).





До повторения абсолютного максимума американцу не хватило всего 0,0039 BYN.





За последние 17 дней торгов курс доллара подскочил ровно на 0,0900 BYN. Ежедневный средний прирост составил 0,0053 BYN. Если доллар сохранит эту скорость, то уже завтра можно ожидать установления нового исторического максимума.





Кус евро вырос на 0,0080 BYN до 2,3858 BYN/EUR. Европейской валюте в отличие от доллара не удалось отыграть предыдущие два дня снижения, когда её курс суммарно упал на 0,0153 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0128 BYN до 3,4542 BYN/100 RUB. Стоимость сотни российских рублей упала до минимума за неделю, но с начала февраля она подорожала на 0,0685 BYN.









Центробанк России

Сегодня на московской бирже в первой половине дня российский рубль девальвировался к евро и доллару. Это вынудило Банк России поднять официальный курс доллара на завтра сразу на 46 копеек до 63,7698 российских рублей и официальный курс евро на завтра на 47 копеек до 69,0882 российских рублей.