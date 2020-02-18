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В Беларуси в 2020 году планируется построить 135 тыс. кв.м отапливаемого электричеством жилья

18.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси в 2020 году планируется построить 135 тыс. кв.м отапливаемого электричеством жилья

В Беларуси в 2020 году планируется построить 135 тыс. кв.м жилья, отапливаемого с помощью электричества. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры Ольга Верамей.

По ее информации, всего в стране в этом году запланировано ввести в эксплуатацию 4 млн кв.м жилья. В том числе в каждой области и столице развернется строительство многоквартирных домов, где электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Так, планируется построить 135 тыс. кв.м такого жилья, из них в Минской области — 37,8 тыс. кв.м, в Брестской — 22 тыс. кв.м, Гомельской — 16,3 тыс. кв.м, Гродненской — 14 тыс. кв.м, Могилевской — 12,3 тыс. кв.м, Витебской — 11,3 тыс. кв.м. В Минске на этот период намечено строительство 21,3 тыс. кв.м отапливаемого электричеством жилья.

Работа над реализацией поставленных задач и планов уже ведется, начинается проектирование таких домов. «Электродома в первую очередь целесообразно строить там, где отсутствуют традиционные системы теплоснабжения либо их мощность недостаточна, а значит, нет возможности подключения к ней. Однако в любом случае, прежде чем принимать решение о строительстве дома, отапливаемого с помощью электроэнергии, изучаются технические возможности и условия, чтобы определить, насколько это экономически целесообразно», — пояснила Ольга Верамей.

«Наша цель — дать возможность потребителю получить тот продукт, который в перспективе будет востребован. В стране вводится атомная электростанция и предполагается, что ресурсы, которые будут поставляться, будут по более низким тарифам по сравнению с тепловой энергией. На стоимости квадратного метра это тоже не должно отразиться. Мы будем делать все возможное, чтобы стоимость жилья с применением электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения не была дороже обычного. Что касается стоимости эксплуатации электродомов, ожидается, это будет сопоставимо или даже дешевле, чем эксплуатация обычного дома», — отметила начальник управления. К тому же, сейчас в министерстве планируется разработка методики, которая позволит при выполнении проектной документации оценивать затраты в течение всего жизненного цикла зданий. То есть можно будет просчитать не только стоимость капитальных затрат по проекту, но и стоимость будущей эксплуатации и последующей утилизации дома.

Говоря о предстоящих планах электродомостроения, Ольга Верамей сообщила, что в настоящее время в стране формируется программа такого строительства на 2021-2025 годы. «Сейчас к нам поступает информация со всех областей. Потребность в таком жилье есть, есть и заинтересованность. Такие виды домов, которые предполагается эксплуатировать на электричестве, и к тому же с высокими характеристиками энергоэффективности, будут востребованы. А наша работа над этим проектом — это вклад в будущее», — подчеркнула начальник управления.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси в 2020 году планируется построить 135 тыс. кв.м жилья, отапливаемого с помощью электричества. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник главного...
 
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