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Лукашенко - Сечину: Хотелось бы ясности

18.02.2020 13:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко встречается сейчас в Минске с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, о чем сообщает Пул Первого.

Смогут ли они о чем-то договориться на этот раз, пока непонятно, но предваряя встречу Лукашенко заметил, что "нам скрывать нечего" и "хотелось бы какой-то ясности" в поставках нефти.


Как передает sb.by, во время встречи Лукашенко подчеркнул, что поскольку Сечин знаком с ситуацией, "было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше".

В свою очерель, отвечая на вопрос, что делать дальше, Сечин сказал: "Надо работать вместе. Мы настроены конструктивно". 

При этом он напомнил, что "Роснефть" - крупнейший инвестор в экономику Беларуси, является акционером Мозырского нефтеперерабатывающего завода, имеет сеть заправок в нашей стране.

Заметим, что Игорь Сечин входит в "ближний круг" Путина, поэтому следует считать позицию главы "Роснефти" в ситуации с постаками нефти в Беларусь позицией и президента РФ.

Вопрос с поставками нефти в Беларусь в 2020 году до сих пор не решен. Минск не хочет платить поставщикам нефти премию, а те в свою очередь без премии не согласны поставлять нефть в Беларусь.

Дошло до того, что на днях Лукашенко грозился отбирать нефть из транзитной трубы. 
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко встречается сейчас в Минске с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, о чем сообщает Пул Первого.
 
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