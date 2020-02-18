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Лукашенко - Сечину: Хотелось бы ясности
Источник материала: Партизан
Лукашенко встречается сейчас в Минске с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, о чем сообщает Пул Первого.
Смогут ли они о чем-то договориться на этот раз, пока непонятно, но предваряя встречу Лукашенко заметил, что "нам скрывать нечего" и "хотелось бы какой-то ясности" в поставках нефти.
Как передает
В свою очерель, отвечая на вопрос, что делать дальше, Сечин сказал: "Надо работать вместе. Мы настроены конструктивно".
При этом он напомнил, что "Роснефть" - крупнейший инвестор в экономику Беларуси, является акционером Мозырского нефтеперерабатывающего завода, имеет сеть заправок в нашей стране.
Заметим, что Игорь Сечин входит в "ближний круг" Путина, поэтому следует считать позицию главы "Роснефти" в ситуации с постаками нефти в Беларусь позицией и президента РФ.
Вопрос с поставками нефти в Беларусь в 2020 году до сих пор не решен. Минск не хочет платить поставщикам нефти премию, а те в свою очередь без премии не согласны поставлять нефть в Беларусь.
Дошло до того, что на днях Лукашенко грозился отбирать нефть из транзитной трубы.
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Лукашенко встречается сейчас в Минске с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, о чем сообщает Пул Первого.
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