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Приложение вместо пластиковой карты: A1 banking запустил технологию бесконтактных платежей
Источник материала: Myfin
Если раньше держатели
Приложение также поддерживает функцию Tap&Go с ограничением на сумму до 20 рублей. Данная технология позволяет совершать покупку максимально быстро и удобно: без необходимости вводить пароли и запускать приложение. Все, что для этого нужно – разблокировать смартфон и поднести его к терминалу, после чего оплата спишется автоматически.
Бесконтактная оплата доступна абонентам всех мобильных операторов Беларуси, которые используют Android-устройства с минимальной версией OC 5.0 и поддержкой технологии NFC. Еще одно важное условие – устройство пользователя не должно находиться в режиме ROOT-прав.
Бесконтактные платежи с
Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через удобный онлайн-чат на сайте www.A1.by, сообщество компании в Viber, а также по единому телефону контакт-центра – 150.
*партнерский материал
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