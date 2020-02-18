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Приложение вместо пластиковой карты: A1 banking запустил технологию бесконтактных платежей

18.02.2020 15:08 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Приложение вместо пластиковой карты: A1 banking запустил технологию бесконтактных платежей

Если раньше держатели виртуальной карты могли пользоваться ей только в интернете, то сейчас она может заменить традиционную пластиковую банковскую карту. Достаточно поднести смартфон с приложением к терминалу – и необходимая сумма будет списана со счета пользователя.

Приложение также поддерживает функцию Tap&Go с ограничением на сумму до 20 рублей. Данная технология позволяет совершать покупку максимально быстро и удобно: без необходимости вводить пароли и запускать приложение. Все, что для этого нужно – разблокировать смартфон и поднести его к терминалу, после чего оплата спишется автоматически.

Бесконтактная оплата доступна абонентам всех мобильных операторов Беларуси, которые используют Android-устройства с минимальной версией OC 5.0 и поддержкой технологии NFC. Еще одно важное условие – устройство пользователя не должно находиться в режиме ROOT-прав.

Бесконтактные платежи с виртуальной карты A1 banking осуществляются на базе технологии HCE (Host Card Emulation).

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через удобный онлайн-чат на сайте www.A1.by, сообщество компании в Viber, а также по единому телефону контакт-центра – 150.

*партнерский материал

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Мобильное приложение A1 banking расширило возможности своей виртуальной карты. Новая форма расчета доступна везде, где есть POS-терминал, поддерживающий технологию...
 
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