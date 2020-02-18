Фотофакт: в деревне «Табакерку» поставили рядом с храмом

Источник материала: KYKY

В агрогородке Каменюки ларек «Табакерка» поставили возле храма святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом читатели рассказали порталу TUT.by.

C таким соседством согласились не все местные жители. Во-первых, киоск загораживает вид на Свято-Георгиевскую церковь – его считают одним из самых красивых деревянных храмов района. Во-вторых, люди не понимают, зачем он там. Ведь в нескольких шагах от «Табакерки» есть магазин, в котором среди прочего продают и табачные изделия.

Напомним, «Табакерки» по всей стране монопольно устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «Энерго-Оил». В Минске, например, с ними начали бороться в открытую. Мы писали , что, похоже, в столице запустили флешмоб – и стали забрасывать ларьки с сигаретами фекалиями. Протест ощутили на себе пока только две «Табакерки»: одна – напротив парка «Тивали» на улице Матусевича, вторая – на пересечении улиц Жудро и Матусевича.

А на прошлой неделе стало известно , что в Минске постепенно снесут павильоны по продаже билетов на проезд (оставят около 25 точек продаж, включая десять касс в подземных переходах метро) в пользу «Табакерок». В них уже начали продавать талоны на автобусы и троллейбусы.