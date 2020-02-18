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Фотофакт: в деревне «Табакерку» поставили рядом с храмом
Источник материала: KYKY>
В агрогородке Каменюки ларек «Табакерка» поставили возле храма святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом читатели
C таким соседством согласились не все местные жители. Во-первых, киоск загораживает вид на Свято-Георгиевскую церковь – его считают одним из самых красивых деревянных храмов района. Во-вторых, люди не понимают, зачем он там. Ведь в нескольких шагах от «Табакерки» есть магазин, в котором среди прочего продают и табачные изделия.
Напомним, «Табакерки» по всей стране монопольно устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «Энерго-Оил». В Минске, например, с ними начали бороться в открытую. Мы
А на прошлой неделе
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В агрогородке Каменюки ларек «Табакерка» поставили возле храма святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом читатели рассказали порталу TUT.by. C таким...
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