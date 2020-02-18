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Лукашенко встречается с главой Роснефти: настроены на конструктив, но поставок пока нет
Источник материала: Myfin
Игорь Сечин обратил внимание, что «Роснефть» является одним из крупных инвесторов в экономику Беларуси. «Мы являемся участниками акционерного капитала Мозырского НПЗ, у нас есть сеть заправок на территории Беларуси, она небольшая – работают 36 АЗС», – сказал он.
Глава компании отметил, что с радостью принял приглашение белорусского лидера приехать в Минск, как делал это и раньше. «Я очень ценю те доверительные отношения, которые существуют между нами», – добавил он.
Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, главной темой встречи является ситуация с поставками нефти из России. «Скрывать нечего – хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти. Знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать, в том числе и с «Роснефтью». Потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много, ни мало - половину нефти, которую мы покупали в России. Переработали здесь у нас, в Беларуси», – сказал глава государства.
«Отвечая на ваш вопрос, что делать дальше, Александр Григорьевич, надо работать вместе, конечно, – отметил в свою очередь Игорь Сечин. – Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами».
Что это значит?
Вопрос поставок нефти из России в Беларусь окончательно
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