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Лукашенко встречается с главой Роснефти: настроены на конструктив, но поставок пока нет

18.02.2020 15:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: РБК

Игорь Сечин обратил внимание, что «Роснефть» является одним из крупных инвесторов в экономику Беларуси. «Мы являемся участниками акционерного капитала Мозырского НПЗ, у нас есть сеть заправок на территории Беларуси, она небольшая – работают 36 АЗС», – сказал он.

Глава компании отметил, что с радостью принял приглашение белорусского лидера приехать в Минск, как делал это и раньше. «Я очень ценю те доверительные отношения, которые существуют между нами», – добавил он.

Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, главной темой встречи является ситуация с поставками нефти из России. «Скрывать нечего – хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти. Знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать, в том числе и с «Роснефтью». Потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много, ни мало - половину нефти, которую мы покупали в России. Переработали здесь у нас, в Беларуси», – сказал глава государства.

«Отвечая на ваш вопрос, что делать дальше, Александр Григорьевич, надо работать вместе, конечно, – отметил в свою очередь Игорь Сечин. – Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами».

Что это значит?

Вопрос поставок нефти из России в Беларусь окончательно не решился даже после встречи двух президентов. По ее итогам было решено спустить данный вопрос на уровень российских компаний-поставщиков нефти. Мол, с ними и должна договариваться Беларусь, решая, в том числе, какой будет размер премии российским компаниям. Напомним, Беларусь хотела, чтобы нефть поставлялась по действующим ценам без всяких премий.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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