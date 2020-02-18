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Пожар вспыхнул в торговом центре в Баку. 10 человек пострадали

18.02.2020 14:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Азербайджана. 10 человек пострадали в результате крупного пожара в Баку. Одному из них потребовалась госпитализация,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар вспыхнул в торговом центре в Баку. 10 человек пострадали

Остальным медицинская помощь была оказана на месте. Пламя вспыхнуло в крупнейшем торговом центре азербайджанской столицы, в который входят около 12 тысяч торговых точек.

Пожар вспыхнул в торговом центре в Баку. 10 человек пострадали

К тушению возгорания были привлечены десятки пожарных и спецтехника. На ликвидацию пожара ушло несколько часов. Сейчас специалисты пытаются установить, что привело к инциденту, а также оценивают нанесённый огнём ущерб. 

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Новости Азербайджана. 10 человек пострадали в результате крупного пожара в Баку. Одному из них потребовалась госпитализация,  сообщили в программе Новости «24...
 
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