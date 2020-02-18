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Телеграм-канал: российским губернаторам запретили общаться с Лукашенко
Источник материала: Партизан
Российский бизнес свел до минимума контакты с семьей Лукашенко. Переговоры Лукашенко с Сечиным -- это последняя попытка обнулить ситуацию, сообщает близкий к Кремлю Телеграм-канал
По сведениям того же источника, российским губернаторам рекомендовано в течении ближайших месяцев не посещать Минск. И даже Кадыров не выходит на связь с Виктором Лукашенко.
Что ж, время покажет, действительно ли Лукашенко поставили в игнор.
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Российский бизнес свел до минимума контакты с семьей Лукашенко. Переговоры Лукашенко с Сечиным -- это последняя попытка обнулить ситуацию, сообщает близкий к...
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