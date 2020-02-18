ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Санкт-Петербурге представлен обновленный седан Hyundai Accent

18.02.2020 16:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Как и ожидалось, сегодня в Санкт-Петербурге прошла презентация модернизированного седана Solaris, в Беларуси известного под именем Accent. Машину показали на питерском предприятии Hyundai, где компания и поделилась информацией об основных обновках для модели.


Из главных примет рестайлинга Solaris/Accent — новое оформление передка со светодиодными фарами у богатых версий и укрупненной ячеистой решеткой радиатора, измененные бамперы и начинка задних фонарей, а также колесные диски нового дизайна и диаметром до 16 дюймов.


В салоне появился слегка возвышающийся над кромкой передней панели 8-дюймовый экран мультимедиа-системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, встроенным навигатором «Яндекс» и голосовым помощником «Алиса». Также разработчики обещают улучшенную шумоизоляцию. Наконец, стало богаче оснащение топовых версий Solaris — появились электропривод складывания зеркал, электрорегулировка поясничного упора (на передних креслах), дистанционный запуск двигателя и отдельный USB-порт для зарядки гаджетов задних пассажиров.


Изменений по части техники Accent нет. В Беларуси нынешний седан доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор (объемом 1,4 л и 1,6 л, мощностью 100 и 123 л.с.) в связке с 6-ступенчатыми коробками («механика» или «автомат»), цены начинаются от 24 900 рублей. Стоимость машины нового модельного года пока не озвучена, но, разумеется, с обновлением седан станет дороже.


К слову, одновременно с дебютом обновленного Solaris на заводе в Санкт-Петербурге отметили выпуск двухмиллионного автомобиля с момента запуска предприятия в 2011 году. Юбилейным экземпляром, собственно, и стал модернизированный седан.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как и ожидалось, сегодня в Санкт-Петербурге прошла презентация модернизированного седана Solaris, в Беларуси известного под именем Accent.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае сделали робота для поиска заболевших коронавирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика