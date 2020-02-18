В Санкт-Петербурге представлен обновленный седан Hyundai Accent

Источник материала: Tut.by

Как и ожидалось, сегодня в Санкт-Петербурге прошла презентация модернизированного седана Solaris, в Беларуси известного под именем Accent. Машину показали на питерском предприятии Hyundai, где компания и поделилась информацией об основных обновках для модели.





Из главных примет рестайлинга Solaris/Accent — новое оформление передка со светодиодными фарами у богатых версий и укрупненной ячеистой решеткой радиатора, измененные бамперы и начинка задних фонарей, а также колесные диски нового дизайна и диаметром до 16 дюймов.





В салоне появился слегка возвышающийся над кромкой передней панели 8-дюймовый экран мультимедиа-системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, встроенным навигатором «Яндекс» и голосовым помощником «Алиса». Также разработчики обещают улучшенную шумоизоляцию. Наконец, стало богаче оснащение топовых версий Solaris — появились электропривод складывания зеркал, электрорегулировка поясничного упора (на передних креслах), дистанционный запуск двигателя и отдельный USB-порт для зарядки гаджетов задних пассажиров.





Изменений по части техники Accent нет. В Беларуси нынешний седан доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор (объемом 1,4 л и 1,6 л, мощностью 100 и 123 л.с.) в связке с 6-ступенчатыми коробками («механика» или «автомат»), цены начинаются от 24 900 рублей. Стоимость машины нового модельного года пока не озвучена, но, разумеется, с обновлением седан станет дороже.





К слову, одновременно с дебютом обновленного Solaris на заводе в Санкт-Петербурге отметили выпуск двухмиллионного автомобиля с момента запуска предприятия в 2011 году. Юбилейным экземпляром, собственно, и стал модернизированный седан.