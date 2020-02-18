ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае сделали робота для поиска заболевших коронавирусом

18.02.2020 16:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ученые из Сианьского университета Цзяо Тун провинции Шэньси (Китай) разработали робота, который будет измерять температуру тела у людей в толпе. Технология уже запущена в производство. Об этом сообщает официальное информационное агентство при правительстве КНР Синьхуа.


Фото: Reuters

Профессор университета Мэй Сюэсун (Mei Xuesong) сообщил, что при помощи ручных тепловизоров получится измерить температуру только у одного человека за раз, в то время как робот, разработанный его командой, может получать тепловые изображения температуры тела в толпе, а также отслеживать и распознавать изображения лиц с высокой температурой тела.

Мэй добавил, что после появления нового коронавируса его команда также занялась разработкой другого робота, который может проводить беспилотную дезинфекцию ультрафиолетом.

Он сказал, что оба робота подходят для внедрения на станциях, в аэропортах, больницах и других общественных местах. Они должны улучшить контроль над эпидемией и повысить эффективность дезинфекции, одновременно снизив риск воздействия на людей.

Мэй сказал, что робот для скрининга температуры тела был изготовлен компанией Xi'an Youibot Technology Co., Ltd. в небольшом масштабе и показал высокую точность измерений.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Технология уже запущена в производство и доказала свою эффективность.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруски выступают в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика