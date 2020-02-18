В Китае сделали робота для поиска заболевших коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Ученые из Сианьского университета Цзяо Тун провинции Шэньси (Китай) разработали робота, который будет измерять температуру тела у людей в толпе. Технология уже запущена в производство. Об этом сообщает официальное информационное агентство при правительстве КНР Синьхуа.



Фото: Reuters

Профессор университета Мэй Сюэсун (Mei Xuesong) сообщил, что при помощи ручных тепловизоров получится измерить температуру только у одного человека за раз, в то время как робот, разработанный его командой, может получать тепловые изображения температуры тела в толпе, а также отслеживать и распознавать изображения лиц с высокой температурой тела.

Мэй добавил, что после появления нового коронавируса его команда также занялась разработкой другого робота, который может проводить беспилотную дезинфекцию ультрафиолетом.

Он сказал, что оба робота подходят для внедрения на станциях, в аэропортах, больницах и других общественных местах. Они должны улучшить контроль над эпидемией и повысить эффективность дезинфекции, одновременно снизив риск воздействия на людей.

Мэй сказал, что робот для скрининга температуры тела был изготовлен компанией Xi'an Youibot Technology Co., Ltd. в небольшом масштабе и показал высокую точность измерений.