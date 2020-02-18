Румас о наркоугрозе: правоохранители должны действовать адекватно возникающим вызовам

Источник материала: Вороновская газета





Деятельность правоохранителей по предотвращению наркоугрозы должна быть адекватна появляющимся вызовам, заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Президиума Совмина, где обсуждается работа по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактика их потребления и социальная реабилитация лиц, больных наркоманией, передает корреспондент БЕЛТА.

«На фоне существующей наркоугрозы нам удается эффективно влиять на ситуацию, но, к сожалению, попытки ввоза в Беларусь запрещенных веществ и использования нашей страны в качестве страны транзита не сокращаются. В связи с этим деятельность правоохранителей должна быть адекватна появляющимся вызовам и угрозам», — отметил Сергей Румас.

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