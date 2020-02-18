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В Жлобине Volkswagen сбил 7-летнего ребёнка на велосипеде

18.02.2020 15:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 февраля около двух часов дня в Жлобине произошёл наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, авария случилась в дворовой территории по ул. Карибского. 7-летний мальчик выехал на проезжую часть из-за припаркованных машин. 

В Жлобине Volkswagen сбил 7-летнего ребёнка на велосипеде
Фото: УВД Гомельского облисполкома 

31-летняя девушка за рулём Volkswagen Polo не успела вовремя среагировать, и произошёл наезд на школьника. Ребёнок получил травмы и был доставлен в медучреждение. 

В Жлобине Volkswagen сбил 7-летнего ребёнка на велосипеде
Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Выясняются обстоятельства ДТП, ведётся проверка. 

На прошлой неделе в Могилёве LADA сбила 12-летнюю школьницу на пешеходном переходе.

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Новости Беларуси. 17 февраля около двух часов дня в Жлобине произошёл наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.  Как сообщает УВД Гомельского облисполкома,...
 
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