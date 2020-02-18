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В Жлобине Volkswagen сбил 7-летнего ребёнка на велосипеде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 февраля около двух часов дня в Жлобине произошёл наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.
Как
31-летняя девушка за рулём Volkswagen Polo не успела вовремя среагировать, и произошёл наезд на школьника. Ребёнок получил травмы и был доставлен в медучреждение.
Выясняются обстоятельства ДТП, ведётся проверка.
На прошлой неделе в Могилёве LADA сбила 12-летнюю школьницу на пешеходном переходе.
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Новости Беларуси. 17 февраля около двух часов дня в Жлобине произошёл наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома,...
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