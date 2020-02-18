Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию госпитализировали в Москве

Источник материала: Tut.by

В Москве госпитализировали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову. Об этом сообщает rsport.ria.ru со ссылкой на источники в городской клинической больнице №67.



Reuters

Собеседник агентства отметил, что спортсменка находится в отделении первой нейрохирургии. В больнице не уточнили диагноз Сотниковой, и в каком она состоянии.

Ранее о госпитализации олимпийской чемпионки сообщило издание Sport24. Оно опубликовало фотографию и видеозапись Сотниковой в шейном воротнике, сделанные в операционном блоке клиники. Также отмечается, что 23-летней спортсменке уже провели операцию.

Аделина Сотникова выиграла золотую медаль на Олимпиаде 2014 года в Сочи.