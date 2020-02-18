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Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию госпитализировали в Москве
Источник материала: Tut.by
В Москве госпитализировали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову. Об этом
Собеседник агентства отметил, что спортсменка находится в отделении первой нейрохирургии. В больнице не уточнили диагноз Сотниковой, и в каком она состоянии.
Ранее о госпитализации олимпийской чемпионки сообщило издание Sport24. Оно опубликовало фотографию и видеозапись Сотниковой в шейном воротнике, сделанные в операционном блоке клиники. Также отмечается, что 23-летней спортсменке уже провели операцию.
Аделина Сотникова выиграла золотую медаль на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
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23-летней спортсменке уже провели операцию.
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