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Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию госпитализировали в Москве

18.02.2020 17:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Москве госпитализировали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову. Об этом сообщает rsport.ria.ru со ссылкой на источники в городской клинической больнице №67.


Reuters

Собеседник агентства отметил, что спортсменка находится в отделении первой нейрохирургии. В больнице не уточнили диагноз Сотниковой, и в каком она состоянии.

Ранее о госпитализации олимпийской чемпионки сообщило издание Sport24. Оно опубликовало фотографию и видеозапись Сотниковой в шейном воротнике, сделанные в операционном блоке клиники. Также отмечается, что 23-летней спортсменке уже провели операцию.

Аделина Сотникова выиграла золотую медаль на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

 
 
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