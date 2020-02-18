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Почему Беларуси надо молиться на США, которые воюют с "Северным потоком-2"

18.02.2020 17:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже в ближайшей перспективе бюджет Беларуси может лишиться доходов от транзита российского газа в Европу.


В настоящее время цены на газ и объемы поставок для Беларуси остались на уровне 2019 года, но новые переговоры неизбежны. Необходимость в них возникнет сразу же после ввода в строй нового морского газопровода «Северный поток-2», пишет сайт "Экономика сегодня"

Запуск "Северного потока-2" приведет к тому, что надобность в поставках топлива на территорию ЕС через Польшу отпадает, что неизбежно ударит по Беларуси. Если будет принято решение о полном прекращении транзита газа через Польшу, то Минск потеряет почти $500 млн в год, что составляет примерно треть доходов республики от транспортных услуг.

Лишиться в одночасье подобных преференций больно и тяжело. 

«Северный поток — 2» (англ. «Nord Stream 2») — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «Северный поток». Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

По пропускной способности и протяжённости практически аналогичен действующему газопроводу «Северный поток». Отличается от него точкой входа, расположенной в районе Усть-Луги на южном берегу Финского залива. 

В декабре 2019 года строительство подводного трубопровода, при готовности в 93,5%, было приостановлено в связи с санкциями США. 
 
Теги: Минск
 
 
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Уже в ближайшей перспективе бюджет Беларуси может лишиться доходов от транзита российского газа в Европу.
 
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