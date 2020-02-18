В настоящее время цены на газ и объемы поставок для Беларуси остались на уровне 2019 года, но новые переговоры неизбежны. Необходимость в них возникнет сразу же после ввода в строй нового морского газопровода «Северный поток-2», пишет сайт

Лишиться в одночасье подобных преференций больно и тяжело.

«Северный поток — 2» (англ. «Nord Stream 2») — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «Северный поток». Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.





По пропускной способности и протяжённости практически аналогичен действующему газопроводу «Северный поток». Отличается от него точкой входа, расположенной в районе Усть-Луги на южном берегу Финского залива.