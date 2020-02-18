В облисполкоме прошел торжественный прием, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов

Источник материала: Ивьевский край

Ветеранов войны в Афганистане и участников боевых действий на территории других государств чествовали в облисполкоме на приеме, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов. Во встрече с ними приняли участие председатель облисполкома Владимир Кравцов, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук.





Приветствуя участников мероприятия, Владимир Кравцов отметил, что в стране и области делается немало для того, чтобы память о тех трагических событиях была жива.

«В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 75-летие Великой Победы. Наряду с памятью о героях той войны мы не должны забывать о подвиге и героизме воинов-интернационалистов. В воспитании подрастающего поколения очень важны ваше мудрое слово, ваши советы», – подчеркнул Владимир Кравцов.

Председатель Гродненского облисполкома поблагодарил областную организацию и руководителей районных отделений ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» за активную общественную деятельность и участие в патриотическом воспитании молодежи.

В торжественном приеме принял участие и наш земляк – Степан Станилко, участник самых первых боев на территории Афганистана, воин-десантник Витебской десантной дивизии, которая первой вошла в Афган в конце декабря 1979 года, а сейчас - председатель районного совета ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».





По информации «ГП».