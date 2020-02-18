В России в драке убили двоих белорусов

Трагедия произошла в подмосковном Ногинске в ночь на 18 февраля. Строители из Беларуси подрались на территории строительного комплекса.





В результате погибли два человека, еще один пострадал.





Все участники массовой драки – граждане Беларуси, которые были трудоустроены по российским законам.





Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и ищут участников конфликта.