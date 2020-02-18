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В России в драке убили двоих белорусов
Источник материала: Партизан
В Московской области РФ двое человек стали жертвами массовой драки между строителями из Беларуси. Об этом сообщает
Трагедия произошла в подмосковном Ногинске в ночь на 18 февраля. Строители из Беларуси подрались на территории строительного комплекса.
В результате погибли два человека, еще один пострадал.
Все участники массовой драки – граждане Беларуси, которые были трудоустроены по российским законам.
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и ищут участников конфликта.
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В Московской области РФ двое человек стали жертвами массовой драки между строителями из Беларуси. Об этом сообщает «Интерфакс».
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