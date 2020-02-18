Лукашенко: Беларусь никому не угрожает ни в экономике, ни в военной сфере

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается, как в сфере экономики, так и в военной сфере. Об этом заявил сегодня в Минске президент Александр Лукашенко.

«Я, говоря об экономике, имею в виду последние заявления, шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что мы будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ. Еще раз хочу подчеркнуть: межправительственное соглашение между Россией и Беларусью предусматривает поставку в Беларусь 24 миллионов тонн нефти», – отметил глава государства.