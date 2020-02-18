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В СЭЗ "Брест" планируют создать 1 тыс. рабочих мест

18.02.2020 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В свободной экономической зоне "Брест" планируют создать в этом году не менее 1 тыс. новых рабочих мест, сообщил корреспонденту БЕЛТА глава администрации СЭЗ Федор Колончук.

В СЭЗ "Брест" планируют создать 1 тыс. рабочих мест

"За прошлый год резиденты СЭЗ за счет открытия новых производств дополнительно создали 890 рабочих мест (в 2018-м - 721). В этом году в зоне будет создано не менее 1 тыс. рабочих мест. Сейчас мы рассматриваем пять потенциальных резидентов - это польский и германский капитал. Думаю, в ближайшее время их зарегистрируем. Направления деятельности - легкая промышленность, деревообработка, косметология, металлоизделия, узлы и агрегаты для автомобилестроения", - сказал Федор Колончук.

Кроме того, начнут деятельность ранее зарегистрированные резиденты. Так, ООО "БТВ-Агро" построило первый комплекс по выращиванию грибниц для СООО "Бонше", которое занимается производством шампиньонов. Там также будут созданы рабочие места. Прорабатывается вопрос организации на территории СЭЗ производства автомобильной проводки и кемперов.

"Учитывая, что у нас есть все сопутствующие производства (мебели, газовых плит, сэндвич-панелей), может быть промышленная кооперация по созданию этого направления. Ведем переговоры с потенциальными резидентами из Франции, Германии. Пока они думают", - отметил глава администрации СЭЗ.

Сейчас в свободной экономической зоне "Брест" зарегистрирован 71 резидент из двух десятков стран, в том числе 47 - с участием иностранного капитала. На предприятиях СЭЗ работают 21,5 тыс. человек. С момента образования зоны общий объем инвестиций превысил $1,6 млрд, за прошлый год - $107 млн. В 2019-м субъекты хозяйствования СЭЗ экспортировали товаров на $729 тыс. (105,4% к уровню 2018-го), а география экспорта включает 75 стран мира.

 
Теги: Брест
 
 
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  В свободной экономической зоне "Брест" планируют создать в этом году не менее 1 тыс. новых рабочих мест, сообщил корреспонденту БЕЛТА глава администрации СЭЗ...
 
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