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Bosch — лучший бренд 2019 года в номинации «Оборудование для автомастерских»

18.02.2020 17:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вручение премии «Лучшие бренды автомобильной промышленности» состоялось16 января 2020 года в Мюнхене (Германия). В ее рамках присуждаются награды в 13 различных продуктовых категориях.

Премия вручается на основании итогов опроса, который каждые два года в период с ноября по декабрь проводят авторитетный отраслевой журнал Autohaus и интернет-портал Auto Service.

На этот раз читатели журнала и посетители портала назвали Bosch лучшим производителем оборудования для автомастерских. По результатам более чем 12 тыс. отзывов бренд Bosch победил в этой номинации, опередив по количеству баллов других известных производителей.

Bosch производит широкую гамму высококачественных продуктов для автомобильной отрасли от запасных частей систем и компонентов до инструментов и высокотехнологичного диагностического оборудования для СТО, которое широко применяется на автосервисах и СТО в разных странах мира.

 
 
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Вручение премии «Лучшие бренды автомобильной промышленности» состоялось16 января 2020 года в Мюнхене (Германия). В ее рамках присуждаются награды в 13 различных...
 
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