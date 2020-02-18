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Bosch — лучший бренд 2019 года в номинации «Оборудование для автомастерских»
Источник материала: БДГ
Вручение премии «Лучшие бренды автомобильной промышленности» состоялось16 января 2020 года в Мюнхене (Германия). В ее рамках присуждаются награды в 13 различных продуктовых категориях.
Премия вручается на основании итогов опроса, который каждые два года в период с ноября по декабрь проводят авторитетный отраслевой журнал Autohaus и интернет-портал Auto Service.
На этот раз читатели журнала и посетители портала назвали Bosch лучшим производителем оборудования для автомастерских. По результатам более чем 12 тыс. отзывов бренд Bosch победил в этой номинации, опередив по количеству баллов других известных производителей.
Bosch производит широкую гамму высококачественных продуктов для автомобильной отрасли от запасных частей систем и компонентов до инструментов и высокотехнологичного диагностического оборудования для СТО, которое широко применяется на автосервисах и СТО в разных странах мира.
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Вручение премии «Лучшие бренды автомобильной промышленности» состоялось16 января 2020 года в Мюнхене (Германия). В ее рамках присуждаются награды в 13 различных...
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