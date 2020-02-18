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Новых Geely в продаже уже нет и пока не будет, но условия льготного кредита неожиданно поменяли

18.02.2020 17:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Банки и завод «БЕЛДЖИ» изменили программу льготного кредитования на покупку своей новой модели — Geely Coolray. Минимальный авансовый платеж сейчас составляет 50%, но ставка 3,9% на первые три года сохраняется.


Это решение было принято под влиянием трех факторов. Первый — ажиотажный спрос на новинку. Всю партию «размели» буквально в течение первого дня продаж. Кстати, первым покупателям повезло. Они смогли оформить кредит на старых условиях. Все машины из следующих партий придется приобретать уже с 50-процентным авансовым платежом. То есть на руках нужно будет иметь не меньше 21 тысячи рублей.

Второй фактор — все еще бушующий коронавирус в Китае. Он повлиял на производственные процессы, и поставки машинокомплектов для сборки Geely Coolray задерживаются. Пока на заводе говорят, что процесс сборки возобновится к середине — концу марта. Сколько машин собираются еще произвести — пока неизвестно.

Третий фактор — изменившийся курс валют. Доллар с почти двух рублей вырос до 2,2 рубля. А цены на автомобили остались привязаны к прежнему курсу.

На остальные модели условия льготного кредитования пока остаются прежними, но не исключено, что их тоже пересмотрят.

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Теги: Курсы валют
 
 
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