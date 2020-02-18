|
Новых Geely в продаже уже нет и пока не будет, но условия льготного кредита неожиданно поменяли
Источник материала: Tut.by
Банки и завод «БЕЛДЖИ» изменили программу льготного кредитования на покупку своей новой модели — Geely Coolray. Минимальный авансовый платеж сейчас составляет 50%, но ставка 3,9% на первые три года сохраняется.
Это решение было принято под влиянием трех факторов. Первый —
Второй фактор — все еще
Третий фактор —
На остальные модели условия льготного кредитования пока остаются прежними, но не исключено, что их тоже пересмотрят.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто не успел, тот будет покупать Geely Coolray на новых условиях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)