Новых Geely в продаже уже нет и пока не будет, но условия льготного кредита неожиданно поменяли

Источник материала: Tut.by

Банки и завод «БЕЛДЖИ» изменили программу льготного кредитования на покупку своей новой модели — Geely Coolray. Минимальный авансовый платеж сейчас составляет 50%, но ставка 3,9% на первые три года сохраняется.





Это решение было принято под влиянием трех факторов. Первый — ажиотажный спрос на новинку. Всю партию «размели» буквально в течение первого дня продаж. Кстати, первым покупателям повезло. Они смогли оформить кредит на старых условиях. Все машины из следующих партий придется приобретать уже с 50-процентным авансовым платежом. То есть на руках нужно будет иметь не меньше 21 тысячи рублей.

Второй фактор — все еще бушующий коронавирус в Китае. Он повлиял на производственные процессы, и поставки машинокомплектов для сборки Geely Coolray задерживаются. Пока на заводе говорят, что процесс сборки возобновится к середине — концу марта. Сколько машин собираются еще произвести — пока неизвестно.

Третий фактор — изменившийся курс валют . Доллар с почти двух рублей вырос до 2,2 рубля. А цены на автомобили остались привязаны к прежнему курсу.

На остальные модели условия льготного кредитования пока остаются прежними, но не исключено, что их тоже пересмотрят.