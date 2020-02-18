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Международная эстафета Победы завершила свой путь по Беларуси

18.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Международная эстафета Победы завершила свой путь по Беларуси

На стыке трёх границ Беларуси, Латвии и России сегодня состоялась особая церемония. На «Кургане Дружбы» белорусские пограничники торжественно передали своим российским коллегам эстафету Победы.

Курган – знаковое место для партизан и подпольщиков трёх стран. Он возведён в память о совместной борьбе с врагом. Землю для памятного монумента привозили с братских могил, а на его склонах установили три гранитные плиты.

Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси: 

— Мы понимаем, что очень сложно было Победу завоевать в 1945 году. Есть необходимость историческую память о пограничниках, о воинах Красной армии, о партизанах, о подпольщиках, сохранить, и она является основой той идеи, которая нас всех объединяет.

Стартовала эстафета 5 февраля в Брестской крепости. За две недели участники акции проехали более четырёх тысяч километров. На каждой остановке – встречи с ветеранами, уроки мужества. Международный проект посвящён 75-й годовщине Великой Победы. Эстафета пройдёт по территории девяти стран, вдоль внешних границ СНГ. Завершится марафон 28 мая в Москве на Поклонной горе.

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На стыке трёх границ Беларуси, Латвии и России сегодня состоялась особая церемония. На «Кургане Дружбы» белорусские пограничники торжественно передали своим...
 
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