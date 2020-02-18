Помните парня с «гарбатай», который стал героем российских СМИ? Он признался, что соврал

Источник материала: KYKY

Вы еще не забыли историю парня, который рассказал , как в минском магазине «Коммунарка» от него потребовали не говорить на беларуском? Ну, тот самый случай, о котором написали беларуские и российские медиа, высказались власти РФ, а беларуский бренд даже показал специальный дизайн одежды – в знак солидарности с главным героем событий? Ну так вот: Арамаис Миракян, запустивший бурное обсуждение языкового конфликта, «гарбаты» и невежества минских продавцов, отказался от своих слов. Об этом – его новый пост в фейсбуке:

А по первоначальной версии все было вот как: со слов Миракяна, кассирша «Коммунарки» отказалась общаться по-русски, ведь в стране два государственных языка. Затем она якобы заявила, что позовет на помощь охрану. По итогу Миракян, с его слов, вызвал администрацию магазина, которая принесла свои извинения. Но «Коммунарка» видит все произошедшее абсолютно иначе. К слову, именно после появления ее официального ответа Миракян заново объяснился в соцсетях.

Что же говорит «Коммунарка»?

Судя по ответу, полученному naviny.by, 11 февраля в магазин пришла компания людей – два парня и девушка. Сделав заказ на русском языке, они сели за столик в кофейне. Спустя какое-то время один из молодых людей подошел сделать повторный заказ к продавцу Канапацкой. Это был не Арамаис Миракян, а молодой человек, пришедший с ним, утверждают на «Коммунарке» со ссылкой на запись камеры видеонаблюдения.

«Именно этот молодой человек заказал фруктовый чай (гарбату фруктовую) на беларуском языке. В ответ на что продавец задала на русском языке уточняющий вопрос: какой именно чай? (В ассортиментном перечне кофейни несколько видов фруктовых чаев). Молодой человек возмутился, что на его вопрос на беларуском языке ему ответили по-русски. И стал настаивать, что его обязаны обслуживать только на беларуском языке. После этого попросил выдать ему книгу замечаний и предложений и вызвать администратора», – заявлено в письме.

Книгу замечаний выдали по первому требованию. После общения с администратором конфликт исчерпался. Молодой человек отказался писать жалобу. «Именно в этот момент, когда администратор вынесла книгу, гражданин А. Миракян встал из-за столика и подошел к барной стойке. То есть, еще раз хочется отметить, что гражданин А. Миракян не делал заказ лично и с продавцом Канапацкой Е. И. не общался», – написала замгендиректора «Коммунарки» Светлана Гонтарева.

После этого молодые люди вернулись за столик. Через какое-то время одна из посетительниц кофейни пожаловалась администрации на их поведение. Как утверждают на «Коммунарке», молодые люди вели себя вызывающе, громко смеялись, нецензурно выражались. Покупательница порекомендовала вызвать охрану на эту компанию, но администрация магазина этого делать не стала.

«Предложение вызвать охрану прозвучало от посетительницы кофейни за неподобающее поведение компании, а не от сотрудников магазина за общение на беларуском языке. Таким образом, никаких нарушений в действиях со стороны продавца администрацией магазина не выявлено. Считаем претензии гражданина А. Миракяна необоснованными», – сообщила Светлана Гонтарева.