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В Великобритании женщина играла на скрипке, пока ей удаляли опухоль в мозгу

18.02.2020 17:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Великобритании провели операцию по удалению опухоли из мозга. Это была бы вполне обычная процедура, если бы пациентка не играла на скрипке в процессе. Об этом рассказывает британский телеканал ITV.


Фото: King’s College London

Профессиональной скрипачке Дагмар Тернер (Dagmar Turner) поставили диагноз «доброкачественная опухоль мозга» в 2013 году. А в ноябре 2019-го врачи решили, что ей потребуется операция.

Во время консультации перед операцией госпожу Тернер спросили, она левша или правша, чтобы определить, какая сторона будет затронута операцией. После того как музыкант рассказала медикам, что играет в оркестре на скрипке, ей предложили сыграть прямо во время операции.

Вначале женщина подумала, что это шутка. Но во время процедуры под общим наркозом в больнице Королевского колледжа в Лондоне хирурги разбудили госпожу Тернер, чтобы та и в самом деле сыграла на своем инструменте. Так медики смогли избежать тех областей ее мозга, что используются для игры на скрипке.

Все прошло хорошо, и Тернер вернулась к музицированию уже через две с половиной недели после операции.

 
 
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Так медики смогли избежать тех областей ее мозга, что используются для игры на скрипке.
 
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