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Минчан кладут в больницу со свиным гриппом. Всё, эпидемия?!

18.02.2020 17:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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У минчанки обнаружили грипп А, известный в народе как свиной, и она сейчас лежит в городской клинической инфекционной больнице, пишет TUT.by. Девушка рассказывает, что вместе с ней в клинике есть и другие пациенты с таким диагнозом.

«Мне и моим соседкам по палате поставили грипп А, который обычно известен как H1N1. В больнице несколько пациентов с таким диагнозом», – говорит девушка. Она не скрывает, что и она, и, насколько ей известно, другие заболевшие, не прививались от гриппа.

Что говорят специалисты? Только бы не эпидемия!

Как пояснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, эпидемии гриппа в Минске сейчас нет: «В столице регистрируются единичные случаи гриппа, в основном это грипп А (H1N1), новых серотипов вируса, к которым бы не было иммунитета у населения, не зарегистрировано».

«Вирусы гриппа встречаются в единичных случаях, это вирусы гриппа А и гриппа В. Случаев заболевания гриппом у тех, кто был привит, мы не отмечаем. Это достаточно закономерная ситуация. В основном ситуацию по острым респираторным инфекциям определяют негриппозные вирусы: аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы», – сказала TUT.by заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

Самой эффективной защитой от гриппа – вакцинация. Она помогает формированию коллективного иммунитета, и риск распространения респираторных вирусов снижается. Вакцины защищают от штаммов гриппа А и В. В 2019 году прививки от гриппа сделали более 41% беларусов.

 
Теги: Минск
 
 
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У минчанки обнаружили грипп А, известный в народе как свиной, и она сейчас лежит в городской клинической инфекционной больнице, пишет TUT.by. Девушка рассказывает, что...
 
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