ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Открыта регистрация на программу по развитию молодежного предпринимательства Youth Empowered

18.02.2020 18:12 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

26 февраля стартует первый в этом сезоне бизнес-тренинг в рамках международной программы Youth Empowered.

Программа будет проводиться в Беларуси уже четвертый год и соберет молодых людей из разных городов страны для того, чтобы помочь им открыть собственный бизнес. В программе запланированы обучающие тренинги разной тематики: от производства женской одежды и открытия кофейни до обучения рекламе, маркетингу и PR.

В этом году организаторы планируют собрать более 1000 молодых людей, которые заинтересованы в трансформации своих идей в реальные бизнес-проекты. Принять участие в программе могут молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Проект носит общереспубликанский характер – помимо столицы, бизнес-обучение пройдет в областных центрах страны.

Обучающая программа Youth Empowered создана для того, чтобы помочь молодежи развить способности к предпринимательской деятельности. Для достижения этой цели спикеры проекта – успешные бизнесмены, топ-менеджеры и бизнес-коучи – будут помогать участникам совершенствовать навыки и компетенции, которые рынок требует здесь и сейчас. В этом году среди спикеров известные профессионалы белорусского бизнеса, в том числе национальный координатор SCA Belarus, основатель и организатор Coffee Fest Belarus Марина Воскресенская, автор и руководитель проекта «Сундучок детских книг» Татьяна Славинская-Пузыревич, создатель и соучредитель Prokopiev Catering Ольга Прокопьева, топ-менеджеры унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

«На протяжении многих лет развитие талантливой молодежи является одним из главных приоритетов Coca-Cola в Беларуси. Помимо проведения бизнес-тренингов, мы привлекаем молодых людей к участию в экологических инициативах, которые компания проводит на постоянной основе. Программа Youth Empowered также созвучна экономической политике Республики Беларусь в вопросе поддержки малого бизнеса. Ежегодно с нашей помощью в стране появляются новые бизнес-проекты, – отмечает Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

За три года существования проекта в Беларуси обучение прошли более 2300 человек, 45 из которых открыли свой собственный бизнес в сфере красоты, пошива и производства одежды, медиа, IT, розничной торговли, общепита.

Бизнес-тренинги будут проходить в открытом формате: каждый участник сможет напрямую задать вопросы ментору встречи. Продолжительность каждого тренинга в Минске – три дня, в регионах встречи пройдут в однодневном формате. Участие в программе Youth Empowered бесплатное. Большинство тренингов пройдет в Центрах притяжения Igrow – коворкингах Белагропромбанка, который в этом году стал партнером программы.

В этом году проект запустится с тренинга «От идеи до производства женской одежды», далее в программе Youth Empowered запланированы бизнес-встречи на следующие темы: «3 дня в ритме рекламы», «От идеи до кофейни», «От идеи до красивого бизнеса», «Женское предпринимательство», «Кейтеринг», «От идеи до книжного бизнеса», «Ecofood-бизнес», «От идеи до туристического бизнеса», «Маркетинг, PR, продвижение», «Fashion». На каждый тренинг уже открыта регистрационная форма.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 февраля стартует первый в этом сезоне бизнес-тренинг в рамках международной программы Youth Empowered.
 
Новости дня
Новости разные
 
Специалисты Гродненского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру бесплатно проконсультируют жителей области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика