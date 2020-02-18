Открыта регистрация на программу по развитию молодежного предпринимательства Youth Empowered

26 февраля стартует первый в этом сезоне бизнес-тренинг в рамках международной программы Youth Empowered.

Программа будет проводиться в Беларуси уже четвертый год и соберет молодых людей из разных городов страны для того, чтобы помочь им открыть собственный бизнес. В программе запланированы обучающие тренинги разной тематики: от производства женской одежды и открытия кофейни до обучения рекламе, маркетингу и PR.

В этом году организаторы планируют собрать более 1000 молодых людей, которые заинтересованы в трансформации своих идей в реальные бизнес-проекты. Принять участие в программе могут молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Проект носит общереспубликанский характер – помимо столицы, бизнес-обучение пройдет в областных центрах страны.

Обучающая программа Youth Empowered создана для того, чтобы помочь молодежи развить способности к предпринимательской деятельности. Для достижения этой цели спикеры проекта – успешные бизнесмены, топ-менеджеры и бизнес-коучи – будут помогать участникам совершенствовать навыки и компетенции, которые рынок требует здесь и сейчас. В этом году среди спикеров известные профессионалы белорусского бизнеса, в том числе национальный координатор SCA Belarus, основатель и организатор Coffee Fest Belarus Марина Воскресенская, автор и руководитель проекта «Сундучок детских книг» Татьяна Славинская-Пузыревич, создатель и соучредитель Prokopiev Catering Ольга Прокопьева, топ-менеджеры унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

«На протяжении многих лет развитие талантливой молодежи является одним из главных приоритетов Coca-Cola в Беларуси. Помимо проведения бизнес-тренингов, мы привлекаем молодых людей к участию в экологических инициативах, которые компания проводит на постоянной основе. Программа Youth Empowered также созвучна экономической политике Республики Беларусь в вопросе поддержки малого бизнеса. Ежегодно с нашей помощью в стране появляются новые бизнес-проекты, – отмечает Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

За три года существования проекта в Беларуси обучение прошли более 2300 человек, 45 из которых открыли свой собственный бизнес в сфере красоты, пошива и производства одежды, медиа, IT, розничной торговли, общепита.

Бизнес-тренинги будут проходить в открытом формате: каждый участник сможет напрямую задать вопросы ментору встречи. Продолжительность каждого тренинга в Минске – три дня, в регионах встречи пройдут в однодневном формате. Участие в программе Youth Empowered бесплатное. Большинство тренингов пройдет в Центрах притяжения Igrow – коворкингах Белагропромбанка, который в этом году стал партнером программы.

В этом году проект запустится с тренинга «От идеи до производства женской одежды», далее в программе Youth Empowered запланированы бизнес-встречи на следующие темы: «3 дня в ритме рекламы», «От идеи до кофейни», «От идеи до красивого бизнеса», «Женское предпринимательство», «Кейтеринг», «От идеи до книжного бизнеса», «Ecofood-бизнес», «От идеи до туристического бизнеса», «Маркетинг, PR, продвижение», «Fashion». На каждый тренинг уже открыта регистрационная форма.