ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Островецком районе водолазы обнаружили тела двух утонувших рыбаков

18.02.2020 18:13 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Островецком районе водолазы обнаружили тела двух утонувших рыбаков
Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла 17 февраля на болоте у деревни Пашкуны. Двое мужчин вышли на тонкий лед порыбачить и провалились. Поиски в тот же день результатов не дали, передает БЕЛТА.

В Островецком районе водолазы обнаружили тела двух утонувших рыбаков В Верхнедвинском районе на озере утонули два рыбака

По информации Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах, 18 февраля около 12 часов водолазы обнаружили тела 23-летнего и 28-летнего мужчин на глубине 6 м.

Отмечается, что это не первый случай гибели рыбаков в регионе в 2020 году. 8 февраля при схожих обстоятельствах на заболоченных торфяниках в нескольких сотнях метров от деревни Тарново в Лидском районе утонул мужчина.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Открыта регистрация на программу по развитию молодежного предпринимательства Youth Empowered
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика