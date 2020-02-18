В Островецком районе водолазы обнаружили тела двух утонувших рыбаков

Как стало известно, трагедия произошла 17 февраля на болоте у деревни Пашкуны. Двое мужчин вышли на тонкий лед порыбачить и провалились. Поиски в тот же день результатов не дали, передает БЕЛТА .

По информации Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах, 18 февраля около 12 часов водолазы обнаружили тела 23-летнего и 28-летнего мужчин на глубине 6 м.

Отмечается, что это не первый случай гибели рыбаков в регионе в 2020 году. 8 февраля при схожих обстоятельствах на заболоченных торфяниках в нескольких сотнях метров от деревни Тарново в Лидском районе утонул мужчина.