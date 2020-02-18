Банк развития будет самостоятельно отбирать инвестиционные проекты для финансирования

Источник материала: Ежедневник





ОАО «Банк развития Республики Беларусь» будет самостоятельно, на конкурсной основе, отбирать инвестиционные проекты для финансирования, а не руководствоваться директивными указаниями, заявил председатель правления банка Андрей Жишкевич.

Как рассказал Андрей Жишкевич, в соответствии с изменениями, внесенными в указ президента «О создании ОАО «Банк развития Республики Беларусь», расширен перечень основных задач банка. При этом исключены не актуальные задачи, как, например, приобретение активов государственных банков, и появились новые.

Новыми для Банка развития стали задачи по финансированию самостоятельно отбираемых инвестиционных проектов, инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства, предоставлению финансовой поддержки субъектам МСП не только на инвестиционные цели, но и на пополнение оборотного капитала. Кроме того, в целях расширения сферы применения инструментов финансовой поддержки экспорта и создания равных условий доступа предприятий с различным масштабом деятельности к экспортным кредитам с господдержкой снижена минимальная сумма предоставляемого Банком развития экспортного кредита с 1 млн долларов до 200 тыс. долларов.

«Очень важная задача по финансированию самостоятельно отбираемых инвестиционных проектов, по сути ознаменовывает третий этап развития банка», - заявил Андрей Жишкевич. По его словам, этот этап наступил после периода директивного кредитования и фактически дал старт полноценному развитию банка.

«Это когда уже не директивность будет определять те проекты, которые банк будет финансировать, а рыночная окупаемость. Не навязывание сверху, а полноценная рыночная окупаемость», - отметил председатель правления Банка развития.

По словам Андрея Жишкевича, речь не идет о всех тех проектах, которые финансируются сегодня коммерческими банками. Банк развития не хочет составлять им конкуренцию, поэтому сконцентрируется на тех проектах, которые коммерческие банки хотели бы финансировать, но по тем или иным причинам не могут.

«Мы воспринимаем себя здесь инвестиционным кредитором последней инстанции, когда из-за размеров инвестиционного проекта или когда исходя из срочности, коммерческие банки не могут обеспечит это финансирование, Банк развития в этой ситуации может выступить кредитором.

Кроме того, указом президента Банку развития предоставлено право выдачи банковских гарантий. Правда, как пояснил «Ежедневнику» Андрей Жишкевич, механизм гарантий будет действовать пока только как механизм продвижения экспортного кредитования. Что касается предоставления гарантий по кредитам МСП, то здесь по-прежнему будет действовать лишь Фонд поддержки предпринимательства – в тех же мизерных объемах, которые сегодня не могут оказать существенного влияния на доступ МСП к финансам. Между тем, Всемирный банк не раз отмечал, что проблема развития МСПР в Беларуси в первую очередь упирается в проблему доступности финансирования, а если точнее, то в фактическое отсутствие института или институтов предоставления гарантий банкам, когда заемщик не может предоставить обеспечение кредита. Бизнес-союзы не раз обращали внимание правительства на то, что Фонд поддержки предпринимательства не может полноценно выполнять этой функцию по причине отсутствия необходимого фондирования. Бизнес уверен, что эту функцию должен взять на себя Банк развития, как главный инвестиционный драйвер страны.

Андрей Жишкевич заявил «Ежедневнику», что теоретически, с течением времени, это направление деятельности может быть передано Банку развития. Однако, вряд ли этим будет заниматься сам банк. Скорее всего, при нем будет создано некое юридическое лицо с необходимыми фондами, которое и займется предоставлением гарантий банкам по кредитам для МСП. Но это теоретически, пока же, к сожалению, такие задачи перед Банком развития даже в перспективе не стоят.