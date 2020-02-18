Мошенники добрались до барахолок. У девушки, продававшей платье, чуть не украли деньги с карты

Источник материала: Tut.by

Мошенники, которые воруют деньги с банковских карт белорусов, добрались до барахолок. «Продавала на „Куфаре“ вещи, написала женщина, якобы заинтересовалась платьем. Попросила выслать ей его почтой по предоплате на карту. Под предлогом, что мне нужно подтвердить перевод, прислала ссылку на „левую“ страницу Беларусбанка, где я должна была вести код из СМС», рассказывает минчанка Наталья. К счастью, девушка заподозрила, что ее «разводят» и позвонила в банк. FINANCE.TUT.BY узнал, чем закончилась история.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Покупательница написала, что я должна ввести номер телефона и код из смс для завершения перевода»

Наталья уже достаточно давно продает личные вещи на барахолках в интернете — одежду, из которой ребенок вырастает, то, что еще хорошее, но уже не носится.

— Раньше, если просили что-то выслать в другой город, я отправляла почтой посылку с наложенным платежом. Но несколько раз люди не забирали посылки — теряла и деньги за отправление, и время на походы на почту. Поэтому стала высылать по предоплате: мне деньги переводят на карту, а я отправляю посылку. Схема для меня отработанная, я знаю, как и что происходит, — рассказывает Наталья. — Когда мне делают перевод на карту, деньги приходят сразу. Я это вижу, потому что подключены смс-уведомления. Для перевода нужен только номер карты и дата, до которой она действительна.

Несколько дней назад Натальи в вайбер пришло сообщение от незнакомой женщины. Девушку ничего не смутило — были указаны имя и фамилия, стояла фотография, номер телефона белорусский.

— Обычная покупательница, интересовалась платьем, которое я продавала, уточняла все подробно, — продолжает Наталья. — Потом сказала, что живет в Бресте, и выбранный товар ей нужно переслать почтой. Я согласилась, но предупредила, что придется сделать предоплату. Женщина уточнила, какого у меня банка карта. Обычно для перевода такое не спрашивают, но я не придала этому значения.



Наталья как обычно написала покупательнице данные своей карты.

— Она отписалась, что перевела деньги, но смс мне не пришло. Зато пришла ссылка на сайт якобы Беларусбанка. Я по ней перешла, открылась страница действительно очень похожая на сайт Беларусьбанка. А на ней поле для номера телефона, — говорит продавец. — Покупательница написала, что я должна ввести номер телефона и код из смс, которая на него придет, для завершения перевода. Ввела номер, пришло смс с кодом. И тут я смекнула, что меня пытаются развести. К слову, все это время покупательница звонила мне в вайбер и писала сообщения, подгоняя. Это чтобы создать нервозную обстановку и я растерялась и сделала, как она говорит.

Однако Наталья решила позвонить в Беларусбанк и спросить у оператора, их ли это сайт и действительно ли для перевода теперь нужно пересылать код из смс.

— Мне сказали, что, судя по описанию, это вовсе не сайт банка, и я ни в коем случае не должна никуда никакие коды вводить, — говорит девушка. — Я написала собеседнице о том, что позвонила в банк и знаю, что перевод она не делала. Покупательница сразу пропала. Самое интересное, что через несколько дней меня снова попытались обмануть таким же способом, только фотография и имя в вайбере уже были другими. Я сообщила в милицию.

Банк: «Мошенники используют различные предлоги и каналы, чтобы выманить данные о платежных картах»

В Беларусбанке сказали, что к ним поступали уже обращения от клиентов о попытках мошенничества, в том числе и такого рода.

— Мы регулярно обращаем внимание пользователей банковских карт на схемы, по которым действуют мошенники. Они используют различные предлоги и каналы, чтобы выманить данные о платежных картах. К примеру, с клиентом, продающим товар на площадке «Куфаре», связывается мошенник под видом покупателя и выражает заинтересованность в покупке чего-либо. Затем, мошенник придумывает различные причины, чтобы узнать реквизиты карточки: не может приехать за товаром и просит отправить по почте, а оплату перевести на карточку, говорит, что хочет отправить продавцу предоплату, чтобы зарезервировать товар и так далее. Держатель карточки сообщает мошеннику реквизиты — полный номер и срок действия.

Далее от мошенника приходит ссылка на фишинговую страницу, которая похожа на страницу для входа в интернет-банкинг, — рассказывают в банке.

— Дальше нужно сделать якобы подтверждение перевода — ввести номер телефона и код из смс. На самом же деле вводя код из сообщения клиент разглашает свой логин и пароль для входа в интернет-банкинг, — поясняют в банке. — Мошенники, после получения всей информации, похищают деньги в реальном интернет-банкинге клиента.

Банк напоминает, что для получения перевода требуется только номер карты и срок ее действия. Никому нельзя сообщать (включая работников банка)

CVC/CVV код (находится на оборотной стороне карточки),

логин, пароль, данные карты кодов для входа в интернет-банкинг,

любые одноразовые СМС коды, приходящие на телефон,

пароль 3D-Secure.

— Если человек все же сообщил кому-либо конфиденциальные данные, нужно немедленно заблокировать карточку. Телефон для блокировки указан на оборотной стороне карты, — рекомендуют в Беларусбанке. — Клиенту нужно позвонить в контакт-центр банка и сообщить об этом инциденте. Там дадут рекомендации по поводу дальнейших действий в зависимости от информации, полученной от него.

В нашей новой рубрике «Как меня (не) развели на деньги» FINANCE.TUT.BY публикует истории читателей, которые стали или чуть не стали жертвами мошенников. Если вы попались на удочку злоумышленников, не только тех, которые воруют деньги с банковских карт, но и присылают посылки с платными подарками, устанавливают фильтры для воды, чинят компьютеры и прочее, вас хотели развести, но вы не повелись, расскажите об этом нам. Возможно, это поможет кому-то не попасться на удочку злоумышленников. Свои истории присылайте на адрес alexandra.kvitkevich@tutby.com.