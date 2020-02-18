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Кто из минчан получает пенсии больше 1400 рублей, а кто - меньше 120 рублей

18.02.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Средний размер всех пенсий в Минске на начало февраля был на уровне 461,56 рубля, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Это на 1,39 рубля больше, чем на начало декабря прошлого года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие средние пенсии получают минчане.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Средний размер трудовых пенсий на начало февраля в столице был на уровне 467,47 рубля, а выплаты по случаю потери кормильца на одного члена семьи — 295,32 рубля.

Средний размер пенсии по инвалидности составляет 408,36 рубля. При этом средняя пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания выросла до 381,6 рубля, вследствие трудового увечья или профзаболевания — до 195,25 рубля.

Средние пенсии по инвалидности вследствие катастрофы на ЧАЭС — 1 427,65 рубля (на начало декабря прошлого года — 1 356,41 рубля).

Средние пенсии по возрасту инвалидов ВОВ уровняются 848,54 рубля.

Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, у жителей Минска, как и в целом по стране, составляет 119,94 рубля.

В Минске на начало января проживало 480,6 тысячи пенсионеров, следует из данных Белстата.

Тем временем профсоюзы в очередной раз предлагают властям внести изменения в существующую пенсионную систему: уйти от уравниловки по размеру пенсий и ввести новшества для работающих на заслуженном отдыхе. 

 
Теги: Минск
 
 
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