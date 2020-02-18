|
Минские таможенники пресекли незаконное перемещение через границу ЕАЭС оружия
Источник материала: Партизан
Сотрудники Минской региональной таможни пресекли незаконное перемещение через границу ЕАЭС оружия и боеприпасов к нему.
Сообщили корреспонденту агентства
Контрабанду обнаружили на таможенном пункте «Молодечно» в железнодорожном контейнере. Согласно документам, груз направлялся из Уссурийска в Калининград, транзитом через Беларусь и Литву.
Помимо личных вещей и автомобиля, белорусские таможенники обнаружили и изъяли гладкоствольное ружье 12-го калибра и боеприпасы к нему. При этом разрешительных документов на оружие у гражданина не было.
В результате Минской региональной таможней в отношении перевозчика возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 333-1 УК. Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, — лишение свободы на срок до 7 лет.
Фото customs.gov.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Минской региональной таможни пресекли незаконное перемещение через границу ЕАЭС оружия и боеприпасов к нему.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)