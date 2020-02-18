Источник материала: Новости Волковыска

В 2019 году экспорт белорусских нефтепродуктов в денежном выражении составил 5,2 млрд долларов, сократившись на 19,7% по сравнению с 2018-м.

Как отмечает Белстат, поступления от экспорта нефтепродуктов уменьшились в 2019-м на 1,27 млрд долларов. В физическом выражении экспорт нефтепродуктов в 2019-м составил 10,5 млн тонн (-11,7%).

При этом импорт нефти из России сократился только на 1,4% до 17,998 млн т. Основной вклад внес запрет на поставки из РФ нефтепродуктов в нашу страну.

Основными экспортными направлениями, по данным беларусской статистики, стали Великобритания, куда было поставлено почти 4,95 млн т нефтепродуктов на 2,14 млрд долларов, Нидерланды, куда отгрузили 1,24 млн т на 444,35 млн долларов, а также Украина. Экспорт в эту страну вырос в прошлом году на 4,6% до 3,3 млн т. В стоимостном выражении он снизился на 4,1% до до 2 млрд долларов.

Экспорт нефти из Беларусь в прошлом году увеличился на 0,6% и составил почти 1,65 млн т. Выручка от него уменьшилась на 10,3% до 726,77 млн долларов.