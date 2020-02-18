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Видеофакт: в Минске 18 февраля наблюдали радугу
Источник материала: Партизан
Природа продолжает радовать жителей столицы нехарактерными для зимы погодными явлениями
Так, 18 февраля в небе над Минском появилась радуга,
Сначала минчане прочувствовали на себе всю прелесть зимнего ливня, а затем в лучах солнца появилась радуга. Неожиданное природное явление даже вдохновило горожан вторить классику: «А из нашего окна зимой радуга видна!»
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Природа продолжает радовать жителей столицы нехарактерными для зимы погодными явлениями
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