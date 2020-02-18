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Белоруска Ирина Жук стала второй в прыжках с шестом на турнире во Франции

18.02.2020 19:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска Ирина Жук стала второй в прыжках с шестом на турнире во Франции
Фото из открытых источников

Во французском Обонне состоялся международный турнир по легкой атлетике Meeting Elite en salle féminin du Val d'Oise. Второе место в соревнованиях в прыжках с шестом заняла белоруска Ирина Жук.

Белоруска Ирина Жук стала второй в прыжках с шестом на турнире во Франции Анастасия Мирончик-Иванова завоевала «бронзу» на турнире в Берлине

Наша спортсменка с первых попыток покорила планку на отметках 4,45 м и 4,56 м. Взять высоту 4,66 м Ирина Жук не смогла. Именно такой результат показала победительница турнира француженка Нинон Гюйон-Ромарен.

Еще одна белоруска Кристина Тимановская в беге на 60 м показала третье время – 7,31 сек. Лучшей стала представительница Гамбии Джина Басс (7,17 сек.), второй – француженка Синтия Ледук (7,30 сек.). Также белоруска Руслана Рашкован стала пятой в беге на 60 м с барьерами.

 
 
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Наша спортсменка покорила планку на отметке 4,56 м.
 
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