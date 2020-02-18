В результате наезда автомобиля в Солигорском районе госпитализирована женщина.

В Солигорском районе около 20:40 8 февраля на 17-м километре автодороги Копацевичи — Гаврильчицы автомобиль «Опель Вектра» наехал на 68-летнюю местную жительницу. Машиной управлял 25-летний водитель. Он двигался со стороны деревни Песчанка в направлении Копацевичей. По предварительным данным, женщина находилась в полосе движения «Опеля» и в темное время суток не была обозначена светоотражающими элементами.



В результате наезда пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом лодыжки. Женщину доставили в Солигорскую центральную районную больницу.



По факту ДТП проводится проверка.

