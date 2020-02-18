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В результате наезда автомобиля в Солигорском районе госпитализирована женщина.
18.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 февраля 2020 15:50 2082
В результате наезда автомобиля в Солигорском районе госпитализирована женщина.
Вечером 8 февраля в Солигорском районе автомобиль «Опель Вектра» сбил 68-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована.
В Солигорском районе около 20:40 8 февраля на 17-м километре автодороги Копацевичи — Гаврильчицы автомобиль «Опель Вектра» наехал на 68-летнюю местную жительницу. Машиной управлял 25-летний водитель. Он двигался со стороны деревни Песчанка в направлении Копацевичей. По предварительным данным, женщина находилась в полосе движения «Опеля» и в темное время суток не была обозначена светоотражающими элементами.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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10 февраля 2020 15:50 2082 В результате наезда автомобиля в Солигорском районе...
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