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В результате наезда автомобиля в Солигорском районе госпитализирована женщина.

18.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


10 февраля 2020 15:50 2082

В результате наезда автомобиля в Солигорском районе госпитализирована женщина.

Автор: Эдуард Кидяев.

Вечером 8 февраля в Солигорском районе автомобиль «Опель Вектра» сбил 68-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована.

В результате наезда автомобиля в Солигорском районе госпитализирована женщина.

В Солигорском районе около 20:40 8 февраля на 17-м километре автодороги Копацевичи — Гаврильчицы автомобиль «Опель Вектра» наехал на 68-летнюю местную жительницу. Машиной управлял 25-летний водитель. Он двигался со стороны деревни Песчанка в направлении Копацевичей. По предварительным данным, женщина находилась в полосе движения «Опеля» и в темное время суток не была обозначена светоотражающими элементами.

В результате наезда пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом лодыжки. Женщину доставили в Солигорскую центральную районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: сайт МЛЫН.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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10 февраля 2020 15:50 2082 В результате наезда автомобиля в Солигорском районе...
 
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