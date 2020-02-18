Что с криминогенной обстановкой в районе Академии?

Источник материала: Горецкий вестник

Об этом сегодня рассказали студентам участковые инспекторы Горецкого РОВД в учебном корпусе № 10. Представители правоохранительных органов проинформировали о количестве произошедших правонарушений в прошедшем году на подведомственной им территории, наиболее часто совершаемых преступлениях и на что следует обращать внимание жителям микрорайона, чтобы не стать жертвой злоумышленников.





После доклада участковых, по предложению заместителя председателя райисполкома по социальным вопросам Ларисы Кривицкой встреча перешла в формат диалога. Среди обсуждаемых вопросов стали: о работе расположенных здесь увеселительных заведений, которым студенты составили собственный рейтинг по безопасному там пребыванию, обсудили, чем занимается молодежь в свободное от учебы время, озвучили просьбы к представителям власти.





В завершение мероприятия Лариса Владимировна вручила Благодарности командиру и членам добровольной молодежной дружины УО «БГСХА», специалисту отдела кадров Валерию Харкевичу, курирующему вопросы безопасности в учебном заведении.









Дмитрий Махомет