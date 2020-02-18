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Что с криминогенной обстановкой в районе Академии?

18.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Об этом сегодня рассказали студентам участковые инспекторы Горецкого РОВД в учебном корпусе № 10. Представители правоохранительных органов проинформировали о количестве произошедших правонарушений в прошедшем году на подведомственной им территории, наиболее часто совершаемых преступлениях и на что следует обращать внимание жителям микрорайона, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

 

Что с криминогенной обстановкой в районе Академии?

 

После доклада участковых, по предложению заместителя председателя райисполкома по социальным вопросам Ларисы Кривицкой встреча перешла в формат диалога. Среди обсуждаемых вопросов стали: о работе расположенных здесь увеселительных заведений, которым студенты составили собственный рейтинг по безопасному там пребыванию, обсудили, чем занимается молодежь в свободное от учебы время, озвучили просьбы к представителям власти.

 

Что с криминогенной обстановкой в районе Академии?

 

В завершение мероприятия Лариса Владимировна вручила Благодарности командиру и членам добровольной молодежной дружины УО «БГСХА», специалисту отдела кадров Валерию Харкевичу, курирующему вопросы безопасности в учебном заведении.

 

Что с криминогенной обстановкой в районе Академии?

 

Что с криминогенной обстановкой в районе Академии?

 

Дмитрий Махомет


 
 
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  Об этом сегодня рассказали студентам участковые инспекторы Горецкого РОВД в учебном корпусе № 10. Представители правоохранительных органов проинформировали о...
 
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